Винисиус ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов об интересе из Саудовской Аравии.
Моё будущее? «Реал» Мадрид!. Мне удалось забить 101 гол в составе клуба моей мечты. Я пришёл сюда ребёнком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком на свете. Спасибо всем моим товарищам за то, что помогли мне достичь этой цифры. Вперёд «Мадрид».
Напомним, Винисиус попал в список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Вылетит Реал из ЛЧ, съездит ещё за пятёркой на Ноу Камп и всё желание о вхождении в историю клуба рухнет под натиском арабских денег.
Вылетит Реал из ЛЧ, съездит ещё за пятёркой на Ноу Камп и всё желание о вхождении в историю клуба рухнет под натиском арабских денег.