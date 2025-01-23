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Винисиус ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 10:22

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов об интересе из Саудовской Аравии.

Моё будущее? «Реал» Мадрид!. Мне удалось забить 101 гол в составе клуба моей мечты. Я пришёл сюда ребёнком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком на свете. Спасибо всем моим товарищам за то, что помогли мне достичь этой цифры. Вперёд «Мадрид».

Напомним, Винисиус попал в список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
aa6wfzbbk39z
aa6wfzbbk39z
вчера в 10:48
В Реале есть одна гадина ,которая будет постоянно гадить всем Бразильцам-это Камерунский Эму/мбаппе/-так что смотри!
112910415
112910415
вчера в 10:36
верим, однозначно !
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:33, ред.
Общие слова, не более. А где упоминание о заоблачных деньгах на Востоке? Такие суммы нравятся всем, особенно футболистам из Бразилии, которые в детстве не могли себе бутсы купить.
Вылетит Реал из ЛЧ, съездит ещё за пятёркой на Ноу Камп и всё желание о вхождении в историю клуба рухнет под натиском арабских денег.
Гость
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