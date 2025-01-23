Винисиус ответил на вопрос о своём будущем

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вчера, 10:22

Нападающий «Реала» ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов об интересе из Саудовской Аравии.

Моё будущее? «Реал» Мадрид!. Мне удалось забить 101 гол в составе клуба моей мечты. Я пришёл сюда ребёнком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком на свете. Спасибо всем моим товарищам за то, что помогли мне достичь этой цифры. Вперёд «Мадрид».

Напомним, Винисиус попал в список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.