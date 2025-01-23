Энрике об игре с «Ман Сити»: «Мы хотим посвятить эту победу болельщикам»

Главный тренер ПСЖ подвёл итоги матча 7-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:2).

Не знаю, как это сказать по-французски, но это было очень, очень странно. Я думаю, в первом тайме это была сложная игра, обе команды пытались играть в свой футбол, но это было очень трудно. Когда мы пропустили два гола, это было невероятно и несправедливо. Атмосфера с болельщиками была необыкновенной. Они поддерживают команду всё время, в каждый момент. Когда мы проигрывали 0:2, болельщики всё равно пели. Мы хотим посвятить эту победу им. Мы должны продолжать, мы должны думать о восстановлении и следующей игре, но это очень особенный момент для нас, и мы должны наслаждаться им.