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Энрике об игре с «Ман Сити»: «Мы хотим посвятить эту победу болельщикам»

вчера, 09:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвёл итоги матча 7-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:2).

Не знаю, как это сказать по-французски, но это было очень, очень странно. Я думаю, в первом тайме это была сложная игра, обе команды пытались играть в свой футбол, но это было очень трудно. Когда мы пропустили два гола, это было невероятно и несправедливо. Атмосфера с болельщиками была необыкновенной. Они поддерживают команду всё время, в каждый момент. Когда мы проигрывали 0:2, болельщики всё равно пели. Мы хотим посвятить эту победу им. Мы должны продолжать, мы должны думать о восстановлении и следующей игре, но это очень особенный момент для нас, и мы должны наслаждаться им.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:44
впору сильно воспрянуть духом !
shlomo
shlomo
вчера в 10:04
И такие матчи также попадают в историю! Пожалуй, в любом из сезонов Хосепа в МС его команда не упустила бы преимущество в два гола в таком важном матче, пусть даже и на чужом поле. Но только не в этом, когда у горожан все валится из рук на всех фронтах. Победа над ПСЖ в 7-м туре общего этапа ЛЧ практически гарантировала бы Сити место в стыках, но теперь его придется выгрызать и надеяться на поражения основных конкурентов.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:02
То ли ПСЖ стал сильнее, то ли МС стал слабее?
Гость
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