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вчера, 16:38

Генеральный секретарь Федерации футбола Ямайки (JFF) Деннис Чунг рассказал источнику о ситуации с получением нападающим «Марселя» гражданства для выступления за национальную команду.

Согласно сообщениям в английской прессе, для завершения процесса футболисту осталось только получить подпись одного из членов семьи бывшего игрока «Манчестер Юнайтед».

Я не знаю, откуда взялась эта [информация]. Для нас ничего не изменилось. Ситуация та же.

Он сообщил, что проблема, с которой они столкнулись, связана со старыми документами, которые необходимо уточнить, прежде чем сделать следующий шаг.

По сути, мы ждём документа. Это всё, чего мы ждём, но мы ждали его уже некоторое время, и до сих пор нет никаких сроков, когда оформление документации будет завершено.

Гринвуд был отстранён от матчей за сборную Англии Футбольной ассоциацией после того, как ему запретили играть в футбол из-за обвинений в попытке изнасилования, нападении с нанесением телесных повреждений и контролирующем и принудительном поведении три года назад. Несмотря на то, что в итоге обвинения были сняты Королевской прокурорской службой, форварду сказали, что он больше не будет вызван в сборную Англии.

Гринвуд имеет право на получение ямайского гражданства благодаря тому, что его отец родился на Ямайке, а сам игрок вызывался в стан англичан только один раз — когда ему не исполнился 21 год.

Если всё пройдёт успешно, Мэйсон может войти в состав команды Стива Макларена на отборочные матчи чемпионата мира в июне, как ранее сообщал Daily Star.