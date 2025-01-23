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Селихов выложил видео, на котором он, будучи ребёнком, поёт гимн «Спартака»

вчера, 11:04

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Селихов опубликовал архивный видеоролик, на котором он поёт гимн команды. На момент записи видео игрок был ребёнком.

22 января стало известно об уходе футболиста из клуба.

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 12:56
за годы в Спартаке (на лавке)теперь жить может хорошо , простые люди так не могут
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:58, ред.
Возможно, Селихов хотел сказать этим, как ему тяжело расставаться с любимым клубом, за который он мечтал играть с самого детства. Мечта сбылась, с 2016 г. Селихов стал защищать ворота "Спартака", вместе с командой стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Но к сожалению, раскрыть свой огромный талант и потенциал полностью так и не смог из-за частых травм.
Но мы помним самоотверженную игру Селихова и сколько раз он спасал "Спартак". Особо хотелось бы отметить вклад Селихова в успех «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22: когда в выездном матче с «Лестером» он парировал пенальти от Джейми Варди и помог сохранить ничейный результат в непростом матче. Домашняя победа над «Наполи»
была одержана тоже во многом благодаря его спасениям. И конечно , не забыть
знаменитый заключительный поединок в Варшаве с "Легией". Отбитый Александром пенальти на 98-й минуте помог «Спартаку» не только одержать сухую победу в еврокубках впервые за 11 лет, но и финишировать на первом месте в группе.
Спасибо Александру за всё , что он сделал для "Спартака" , здоровья и удачи ему в дальнейшей спортивной карьере!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:18, ред.
Вот это интересный поворот, обычно такие видео выкладывают когда приходят в команду, а не когда уходят. Или Саша кого то разжалобить хочет напоследок? Или может быть таким образом он намекает что его в одностороннем порядке заставили уйти, а он никогда бы команду не предал? В любом случае это конечно болезненно когда любимой команде ты оказался не нужен, но там где разочарование там и потенциал для роста личности, так что пережить это можно и даже полезно
Гость
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