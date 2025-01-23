Селихов выложил видео, на котором он, будучи ребёнком, поёт гимн «Спартака»

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Селихов опубликовал архивный видеоролик, на котором он поёт гимн команды. На момент записи видео игрок был ребёнком.
22 января стало известно об уходе футболиста из клуба.
Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Селихов опубликовал архивный видеоролик, на котором он поёт гимн команды. На момент записи видео игрок был ребёнком.
22 января стало известно об уходе футболиста из клуба.
Но мы помним самоотверженную игру Селихова и сколько раз он спасал "Спартак". Особо хотелось бы отметить вклад Селихова в успех «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22: когда в выездном матче с «Лестером» он парировал пенальти от Джейми Варди и помог сохранить ничейный результат в непростом матче. Домашняя победа над «Наполи»
была одержана тоже во многом благодаря его спасениям. И конечно , не забыть
знаменитый заключительный поединок в Варшаве с "Легией". Отбитый Александром пенальти на 98-й минуте помог «Спартаку» не только одержать сухую победу в еврокубках впервые за 11 лет, но и финишировать на первом месте в группе.
Спасибо Александру за всё , что он сделал для "Спартака" , здоровья и удачи ему в дальнейшей спортивной карьере!
Но мы помним самоотверженную игру Селихова и сколько раз он спасал "Спартак". Особо хотелось бы отметить вклад Селихова в успех «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22: когда в выездном матче с «Лестером» он парировал пенальти от Джейми Варди и помог сохранить ничейный результат в непростом матче. Домашняя победа над «Наполи»
была одержана тоже во многом благодаря его спасениям. И конечно , не забыть
знаменитый заключительный поединок в Варшаве с "Легией". Отбитый Александром пенальти на 98-й минуте помог «Спартаку» не только одержать сухую победу в еврокубках впервые за 11 лет, но и финишировать на первом месте в группе.
Спасибо Александру за всё , что он сделал для "Спартака" , здоровья и удачи ему в дальнейшей спортивной карьере!