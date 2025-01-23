«Брест» передал ироничную футболку экс-игроку сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс получил от «Бреста» весёлую футболку с надписью «Brest Lover» во время шоу CBS Sports Golazo 22 января к удивлению участников передачи.
Таким образом французский клуб решил отреагировать на обсуждение экспертами выступлений команды в дебютном сезоне Лиги чемпионов. «Брест» также прислал письмо следующего содержания:
Дорогие друзья CBS, большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлениям «Бреста» с начала Лиги чемпионов. Нам всем нравится смотреть, как вы много смеётесь в студии. Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не могли устоять и решили подарить футболку «Бреста» нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаём наши самые тёплые приветствия.
При этом в студии также был Джейми Каррагер, но он остался без презента.