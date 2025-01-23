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«Брест» передал ироничную футболку экс-игроку сборной Англии

вчера, 13:27

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс получил от «Бреста» весёлую футболку с надписью «Brest Lover» во время шоу CBS Sports Golazo 22 января к удивлению участников передачи.

Таким образом французский клуб решил отреагировать на обсуждение экспертами выступлений команды в дебютном сезоне Лиги чемпионов. «Брест» также прислал письмо следующего содержания:

Дорогие друзья CBS, большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлениям «Бреста» с начала Лиги чемпионов. Нам всем нравится смотреть, как вы много смеётесь в студии. Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не могли устоять и решили подарить футболку «Бреста» нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаём наши самые тёплые приветствия.

При этом в студии также был Джейми Каррагер, но он остался без презента.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 6a64wrnq27zp (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
Майка в майке, на Я-майке настоящая матрёшка
6a64wrnq27zp
6a64wrnq27zp
вчера в 15:57
Майка стопудово лучший подарок для Майки, а какая она это уже не так важно
8aw5sd39pkt6
8aw5sd39pkt6
вчера в 13:39
Бресту в Лиге Чемпионов делать нечего.
Гость
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