«Брест» передал ироничную футболку экс-игроку сборной Англии

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вчера, 13:27

Бывший защитник сборной Англии получил от «Бреста» весёлую футболку с надписью «Brest Lover» во время шоу CBS Sports Golazo 22 января к удивлению участников передачи.

Таким образом французский клуб решил отреагировать на обсуждение экспертами выступлений команды в дебютном сезоне Лиги чемпионов. «Брест» также прислал письмо следующего содержания:

Дорогие друзья CBS, большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлениям «Бреста» с начала Лиги чемпионов. Нам всем нравится смотреть, как вы много смеётесь в студии. Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не могли устоять и решили подарить футболку «Бреста» нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаём наши самые тёплые приветствия.

При этом в студии также был , но он остался без презента.