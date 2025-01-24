Аморим: «Нам повезло, что у нас есть такой топовый игрок, как Бруну»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о полузащитнике Бруну Фернандеше.
Нам повезло, что у нас есть такой топовый игрок, как Бруну! Иногда он ошибается... Как я на прошлой неделе. Но он действительно важен, и у него есть страсть, и это важно для футболиста!
где ходит! Пойдёт игра или нытьё сплошное,это сейчас Топом называется? Хотя для пришлого коуча это и есть предел мастерства!
Ждём новостей со шхуны МЮ...!!!
где ходит! Пойдёт игра или нытьё сплошное,это сейчас Топом называется? Хотя для пришлого коуча это и есть предел мастерства!
Ждём новостей со шхуны МЮ...!!!