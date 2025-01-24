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Аморим: «Нам повезло, что у нас есть такой топовый игрок, как Бруну»

вчера, 17:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о полузащитнике Бруну Фернандеше.

Нам повезло, что у нас есть такой топовый игрок, как Бруну! Иногда он ошибается... Как я на прошлой неделе. Но он действительно важен, и у него есть страсть, и это важно для футболиста!

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shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:49
...кому это Нам ? И кто тут топовый? Одну игру есть по поле,другую
где ходит! Пойдёт игра или нытьё сплошное,это сейчас Топом называется? Хотя для пришлого коуча это и есть предел мастерства!
Ждём новостей со шхуны МЮ...!!!
shlomo
shlomo
вчера в 17:26
Ошибается это не то слово... просто косячит...
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