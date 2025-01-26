Бывший вратарь Рыжиков получил лицензию Pro

Агент , представляющий интересы тренера , рассказал источнику о возможном месте продолжения карьеры специалиста.

Последним клубом Рыжикова был казанский «Сокол», в котором он проработал с 15 июля по 18 сентября 2024 года.

Сергей получил категорию Pro, сдал экзамены. Сейчас занимаемся вопросом, ищем вариант. Посмотрите, что происходит во Второй лиге — команды разоряются, теряют профессиональный статус. Даже «Сокол», в котором он был, снова начал на «Авито» искать спонсора. Так и получается, когда плохо поступаешь. На чужом горбу в рай не заедешь.

Я со многими веду диалог. Ждём обратную связь. На живое место он не пойдёт — по-другому воспитан. К сожалению, многие тренеры сейчас сидят без работы, не только он. Общались с несколькими вариантами, но есть хозяин клуба, президент, гендиректор — они делали выбор в пользу двоих других кандидатов. Так бывает, это нормально. Ищем дальше.

Рассматривает ли он любые варианты, в том числе во Второй лиге? Без проблем. Он хочет быть главным тренером. Как тренером вратарей его звали много куда, даже в РПЛ . Вторая восьмёрка — почти во все команды. Но он хочет быть главным тренером. Ездит, смотрит игры, встречается с ребятами, общается.

Поживём — увидим. Футбол такая штука, что тихо-тихо, а потом раз — и появляется предложение. Он поработал, набил руку, был в «Тамбове», в «Соколе». В «Химках» и «Ахмате» помогал Талалаеву. Я общаюсь с футболистами, все о нём хорошо отзываются. Он довольно грамотный тренер. Дай Бог ему удачи.