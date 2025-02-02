«Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (0:2).
Жан-Филипп Матета забил на 64-й и 89-й минуте.
После этой игры «дьяволы» находятся на 13-й строчке (29 очков), «орлы» идут на 12-м месте (30 пунктов).
В другой встрече «Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда».
С Фулхэмом конечно были вопросы как МЮ отобрал очки, но учитывая сколько сейчас команд которые могут быть сильнее МЮ возникает вопрос - а сможет МЮ сохранить прописку в АПЛ? Ведь состав нужно было менять еще раньше, а не покупать одного игрока за 100 млн. Все проблемы одновременно наложились, ведь манкунианцы не думали, что тот же Шоу будет играть вечно, а замену для него не готовили, абсолютно не готова в целом команда и состав не подходит для больших целей. И сейчас помимо того что МЮ сам создал все проблемы приглашая Эриксена у которого проблемы со здоровьем и ему нужна замена, Каземиро и Варан которым нужна замена, Маунт который не доступен, не смогли найти достойную замену ДДХ и доверили это Тен Хагу который кроме игроков Аякса больше никого не знает. Все протухло. Наверное по хорошему нужно им в Шип, мозги на место встанут и тогда все наладится.
С Фулхэмом конечно были вопросы как МЮ отобрал очки, но учитывая сколько сейчас команд которые могут быть сильнее МЮ возникает вопрос - а сможет МЮ сохранить прописку в АПЛ? Ведь состав нужно было менять еще раньше, а не покупать одного игрока за 100 млн. Все проблемы одновременно наложились, ведь манкунианцы не думали, что тот же Шоу будет играть вечно, а замену для него не готовили, абсолютно не готова в целом команда и состав не подходит для больших целей. И сейчас помимо того что МЮ сам создал все проблемы приглашая Эриксена у которого проблемы со здоровьем и ему нужна замена, Каземиро и Варан которым нужна замена, Маунт который не доступен, не смогли найти достойную замену ДДХ и доверили это Тен Хагу который кроме игроков Аякса больше никого не знает. Все протухло. Наверное по хорошему нужно им в Шип, мозги на место встанут и тогда все наладится.
А ведь всех нормальных игроков МЮ распродал. Теперь Аморим будет участвовать в этом цирке (извиняюсь за выражение).
А ведь всех нормальных игроков МЮ распродал. Теперь Аморим будет участвовать в этом цирке (извиняюсь за выражение).