«Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 18:57

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (0:2).

Жан-Филипп Матета забил на 64-й и 89-й минуте.

После этой игры «дьяволы» находятся на 13-й строчке (29 очков), «орлы» идут на 12-м месте (30 пунктов).

В другой встрече «Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда».