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«Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (0:2).

Жан-Филипп Матета забил на 64-й и 89-й минуте.

После этой игры «дьяволы» находятся на 13-й строчке (29 очков), «орлы» идут на 12-м месте (30 пунктов).

В другой встрече «Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда».

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Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 22:45
Интересно кто будет следующим тренером, думаю не долго Амориму осталось. Ставлю на Саутгейта
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:28, ред.
Мде уж.. "спасибо" , на 100% был уверен что выиграют МЮ, облом
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 22:05
Перепробовали почти всех тренеров в МЮ.
Может стоить использовать копию САФа в виде восковой фигуры у бровки?!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:00
нешуточная борьба намечается между МЮ и Тотенхемом за 17-ое место
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:40
Что сказать, по первому тайму Пэлас был лучше, но не реализовал свои моменты. В начале второго тайма МЮ проснулся, создал несколько очень хороших моментов, но бывший вратарь МЮ, Хендерсон был на высоте! Ну а дальше, Матета реализовал 2 своих момента и "орлы" одержали заслуженную победу!
У Аморима очень много работы, думаю летом МЮ будет активным на трансферном рынке
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:27
Лисандро Мартинес не ЗАИГРАЛ ?
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
...ну как я мог сделать ставку в пользу Пэлас против МЮ, хотя,
по чесноку прекрасно знал,что они лягут под Орлов ! Обсуждать это даже не хочется, достаточно вашего,приятель!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Возможно Вы правы, что нужен жёсткий как Фергюсон в МЮ.
Но факт в том что в МЮ игроков будто собирали по результатам голосования и спрашивали сначала у одного болельщика кто нужен в состав затем у второго а потом говорили тренеру что ему придётся с этим играть. То есть при Фергюсоне вообще не обсуждали кто нужен или нет в состав, просто кайфовали от побед, а дальше разбирался Фергюсон. Как ушёл Фергюсон каждый в клубе начал продвигать идею кто должен улучшить команду, например кто-то сказал что Марсьяла хотел Гиггз. Гиггз не тренирует, но клубу Марсьяла посоветовал. Может и по такому принципу трансферы собирались и советовали другие. Не было босса.
А когда все решились доверить трансферы одному тренеру, то МЮ это сделал неудачно и доверили трансферную политику Тен Хагу который даже за пределами Аякса никого не знает. Еще слышал что игроков Аякса Тен Хаг не искал ему подносили готовых в Аяксе и всем этим занимался Ван Дер Сар.
Ну стоит признать что выход далеко не в жёсткости тренера, так как Тен Хаг разругался в итоге с Санчо так как наежал как паровоз. Просто уровень Тен Хага и Аморима это Аякс и Спортинг, а ошибка МЮ в том что они стирали грани между тренерами и не видели разницы и класса между ними. Вы когда покупаете картофель наверное выбираете? Вы же не берете гнилой картофель, а вот МЮ все подряд набирал в корзину потому что сами это не кушают, а платят за это болельщики. К слову о болельщиках, наверное большая часть из них глоры которые болеют за МЮ поверхностно как мне кажется, так как есть команды за которые они действительно болеют.
AKH
AKH
вчера в 20:11
Аморим: От добра добра не ищут..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:05
Театр мечты становится театром унижения для МЮ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:59
Вроде я уже и не удивлён этим)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:58
Когда уже дьяволы выйдут из спячки...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:58
КП заслуженно выиграл
матос
матос
вчера в 19:55
Молодчики стекольщики , с победой.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:47
Вполне закономерный результат
КП с победой
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:46
Интересно, у Аморима есть какой-то чёткий план вывода Манчестер Юнайтед из ступора, в котором он пребывает уже очень давно? Мне кажется, что такого плана у тренера нет. А может Аморим просто не знает, что делать. Скорее всего он имеет проблемы в раздевалке. В таких случаях игроков нужно ломать через колено или уходить - других вариантов нет.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:39
Я это говорю исходя из того что как ушел Хаг Аякс расклеился, как ушел Аморим Спортинг расклеился... Тоесть явно рука тренера была заметна, учитывая что и первый и второй относительно молодые, то у них в МЮ просто не хватает авторитета. А в старых своих клубах в основном играли молодежь и оба были авторитетами.
ABir
ABir
вчера в 19:38
Для манкунианцев это был не просто матч, а вывеска их борьбы в текущем чемпионате: решающий матч за 12-е место. Но Кристаллы были сильнее.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 19:35
Два клуба (Аякс и Спортинг) играют в слабых лигах, как по ним можно делать выводы. Сделал МЮ дорогой эксперимент при Тен Хаге ни один игрок Аякса не заиграл в МЮ. Просто уровень АПЛ выше, а делать выводы по ЛЧ, где Аякс прошел днищенский Реал и кризисный Юве, так себе умозаключение.
А ведь всех нормальных игроков МЮ распродал. Теперь Аморим будет участвовать в этом цирке (извиняюсь за выражение).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:29, ред.
КП одолел МЮ ? Одолевать МЮ не надо. Надо позволить им играть в свой футбол, - для победы над манками этого будет предостаточно. ((
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:22, ред.
Теоретически, еслиб и Тен Хага пригласилибы вместе с футболистами Аякса, или Аморима со своими игроками, я уверен и у Хага и у Аморима получилось бы завязать конкуренцию клубам АПЛ. Но игроки МЮ это нечто.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:22, ред.
Было бы удивительно, если МЮ отобрал очки у орлов. Ведь орлы достаточно крепкая команда.
С Фулхэмом конечно были вопросы как МЮ отобрал очки, но учитывая сколько сейчас команд которые могут быть сильнее МЮ возникает вопрос - а сможет МЮ сохранить прописку в АПЛ? Ведь состав нужно было менять еще раньше, а не покупать одного игрока за 100 млн. Все проблемы одновременно наложились, ведь манкунианцы не думали, что тот же Шоу будет играть вечно, а замену для него не готовили, абсолютно не готова в целом команда и состав не подходит для больших целей. И сейчас помимо того что МЮ сам создал все проблемы приглашая Эриксена у которого проблемы со здоровьем и ему нужна замена, Каземиро и Варан которым нужна замена, Маунт который не доступен, не смогли найти достойную замену ДДХ и доверили это Тен Хагу который кроме игроков Аякса больше никого не знает. Все протухло. Наверное по хорошему нужно им в Шип, мозги на место встанут и тогда все наладится.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:19
Может повторю заетую песню, но не надо было убирать Сульшера. Надо было дать ему карт-бланш на ротацию состава. Надо было дать ему безоговорочный авторитет перед игроками. И результат не дал бы себя долго ждать. Но нет, убрали Сульшера и игроки почувствовали в руках власть что досихпор властвуют, что новые тренера не могут ничего сделать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:12
МЮ уже хронически болен. Раз за разом пытаются найти лекарство, меняя главных тренеров, но ни голландское, ни немецкое, ни португальское или норвежское лекарство не помогает. Вроде бы и иммунитет сильный, базируется всё-таки на сильных по классу футболистах, а всё не могут вылечиться. Интересно чем закончится лечение, а пока английский клуб как головная боль у букмекеров- совершенно непонятно что он выкинет в очередном матче.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:12
Пусть в следующих матчах исправляют допускаемые в течение сезона ошибки и спокойно готовятся к следующему, чтобы не повторять их. Или, во всяком случае, стараться их минимизировать..
112910415
112910415
вчера в 19:06
как всё запущено - то !
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:05
Мдааа, одной сменой тренера ны "вылечить" команду, да и тем более за такой короткий срок
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Crystal Palace (раскрыть)
вчера в 19:04
С Заслуженной Победой! Лучшие!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 19:04
Чудом обыграли Фулхэм и 2 игры в ЛЕ, особо гордиться нечем) А сегодня проиграли по делу.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:04
Повторит ⛏️👉📺??.. 🤭
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