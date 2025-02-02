«Ювентус» одержал волевую победу над «Эмполи»

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вчера, 16:22

«Ювентус» крупно обыграл «Эмполи» в матче 23-го тура Серии А (4:1).

На 4-й минуте первый гол в игре забил защитник «Эмполи» Маттиа Де Шильо. Рандаль Коло Муани на 61-й сравнял счёт, а 64-й оформил дубль. На 84-й в составе гостей с поля был удалён Юссеф Малех, получив вторую жёлтую карточку. На 90-й минуте форвард «Ювентуса» Душан Влахович увеличил преимущество команды. Франсишку Консейсау на 90+3-й установил окончательный счёт встречи.

«Ювентус» занимает 4-е место в Серии А (40 очков). «Эмполи» идёт 16-м (21 балл).