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«Ювентус» одержал волевую победу над «Эмполи»

вчера, 16:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Ювентус» крупно обыграл «Эмполи» в матче 23-го тура Серии А (4:1).

На 4-й минуте первый гол в игре забил защитник «Эмполи» Маттиа Де Шильо. Рандаль Коло Муани на 61-й сравнял счёт, а 64-й оформил дубль. На 84-й в составе гостей с поля был удалён Юссеф Малех, получив вторую жёлтую карточку. На 90-й минуте форвард «Ювентуса» Душан Влахович увеличил преимущество команды. Франсишку Консейсау на 90+3-й установил окончательный счёт встречи.

«Ювентус» занимает 4-е место в Серии А (40 очков). «Эмполи» идёт 16-м (21 балл).

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Alex_67
Alex_67
вчера в 16:45
До удаления Юссефа Малеха было такое чувство, что Старая Синьора опять сыграет вничью... Мне кажется, что пришло время бьянконери сменить тренера. Ювентус не показывает той игры, которую от него ждут. Да и место в турнирной таблице он занимает не то, что должен.
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