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«Аякс» одолел «Фейеноорд» в матче чемпионата Нидерландов

вчера, 18:29
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

«Аякс» обыграл «Фейеноорд» в 21-м туре чемпионата Нидерландов (2:1).

Брайан Бробби на 37-й минуте вывел хозяев поля вперед, а на 67-й Квентин Тимбер сравнял счет. На 75-й Вут Вегхорст мог обеспечить преимущество команде из Амстердама, но не реализовал пенальти. На 90+4-й отличился Кеннет Тэйлор.

После этой игры «Аякс» идет на 2-м месте (48 очков), «Фейеноорд» расположился на 4-й позиции (36 баллов).

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Все комментарии
jvm5vcfs66rk
jvm5vcfs66rk
вчера в 20:16
Постепенно Аякс восстанавливает свои позиции.
a784v6r6rg7f
a784v6r6rg7f ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:08
Спасибо, исправили.
c7nn95zr5gtk
c7nn95zr5gtk
вчера в 19:06
Эйндховен там безоговорочный лидер, Аяксу с ним рано тягаться, тем более Ротердаму
shlomo
shlomo
вчера в 19:05
Амтердама ..... добавьте одну букву...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399364/ayaks-feyenoord 02.02.2025
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