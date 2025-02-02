«Аякс» одолел «Фейеноорд» в матче чемпионата Нидерландов

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вчера, 18:29

«Аякс» обыграл «Фейеноорд» в 21-м туре чемпионата Нидерландов (2:1).

Брайан Бробби на 37-й минуте вывел хозяев поля вперед, а на 67-й Квентин Тимбер сравнял счет. На 75-й Вут Вегхорст мог обеспечить преимущество команде из Амстердама, но не реализовал пенальти. На 90+4-й отличился Кеннет Тэйлор.

После этой игры «Аякс» идет на 2-м месте (48 очков), «Фейеноорд» расположился на 4-й позиции (36 баллов).