«Барселона» минимально переиграла «Алавес»

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вчера, 18:01

«Барселона» переиграла «Алавес» в 22-м туре Ла Лиги (1:0).

Гол забил Роберт Левандовски на 61-й минуте.

После этой игры «Барселона» идет на 3-м месте (45 очков), «Алавес» находится на 18-й строчке (21 пункт).

В другой встрече «Эспаньол» одержал победу над «Реалом».