«Барселона» минимально переиграла «Алавес»

«Барселона» переиграла «Алавес» в 22-м туре Ла Лиги (1:0).
Гол забил Роберт Левандовски на 61-й минуте.
После этой игры «Барселона» идет на 3-м месте (45 очков), «Алавес» находится на 18-й строчке (21 пункт).
В другой встрече «Эспаньол» одержал победу над «Реалом».
Моё отношение к Анчелотти- никогда не поменяется, как к Величайшему тренеру. Но на эмоциях, иногда, можно и лишнего ляпнуть.))) Но в любом случае, хотелось бы более ясной командной игры от Реала, а главное- без нервозных матчей, там, где можно сыграть уверенно и без проблем.
Моё отношение к Анчелотти- никогда не поменяется, как к Величайшему тренеру. Но на эмоциях, иногда, можно и лишнего ляпнуть.))) Но в любом случае, хотелось бы более ясной командной игры от Реала, а главное- без нервозных матчей, там, где можно сыграть уверенно и без проблем.