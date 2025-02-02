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«Барселона» минимально переиграла «Алавес»

вчера, 18:01
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Барселона» переиграла «Алавес» в 22-м туре Ла Лиги (1:0).

Гол забил Роберт Левандовски на 61-й минуте.

После этой игры «Барселона» идет на 3-м месте (45 очков), «Алавес» находится на 18-й строчке (21 пункт).

В другой встрече «Эспаньол» одержал победу над «Реалом».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт barcablaugranes.com
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:01
Барселона тоже не лучше Реала сыграла. Плюс для Барселоны в том, что у них дополнительных двух матчей в Лиге Чемпионов, и что у них в защите основные игроки играют. У Реала всего лишь один (ОДИН) нормальный защитник остался в составе, после травмы Рюдигера. А Реалу предстоят еще такие решающие игры, как матчи против Атлетико Мадрид и Манчестер Сити.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:54
Да, это очень сложно- привить Баварии думающий и умный футбол, а главное- опасно для жизни. У. Нашего любимого Тухеля это не получилось.. Но- безумству храбрых...!!!)))
Antikrot
Antikrot
вчера в 19:48, ред.
Даже близко Компани не ставит футбол с минимальной зависимостью Кейна. Для этого матчи Баварии надо смотреть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:46
"Чего хочет Компани я знаю, он ставит команде комбинационный футбол, с минимальной зависимостью от Кейна в атаке. Но команда- в процессе перестройки, что естественно осложняет работу тренера, но вместе с тем и даёт пищу для размышлений, для новых тренерских идей..."

И... ты думаешь, что его тренерский Опыт на это способен ? В смысле научить Баварию играть в футбол, который как ты сам говорил - не Баварский ? Сомневаюсь..., но раз ты так уверен, слушаюсь и повинуюсь...)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:41
Ну вот, сначала- раплатитесь с долгами...)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:40
Чего хочет Компани я знаю, он ставит команде комбинационный футбол, с минимальной зависимостью от Кейна в атаке. Но команда- в процессе перестройки, что естественно осложняет работу тренера, но вместе с тем и даёт пищу для размышлений, для новых тренерских идей... Слота не знаю как тренера, но его Ливер- во многом зависит от Салаха и его настроения. А что касается Гварда, то у него, тоже, что было у Клоппа- исписался тренер, в определенном смысле, но пока, на экстренные меры не решается, как Клопп.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:31
это больше о реале, после вчерашнего матча))
у барсы большие проблемы, и все таки команда имеет большое будущее.
рано поздно, но с долгами расплатимся...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:26, ред.
"... А вот по поводу нервозности, всё значительно проще- предсказуемых соперников надо побеждать в любом качестве..."

Ты помнишь такой молдавский клуб Шериф, Вить ? Думаю, нет. Ну так вот: 2 года назад он на Бернабеу выиграл у Мадрида..., а потом , в этом же сезоне ЛЧ, папа Карло взял Ушастого . Как тебе такой расклад ? )

"...То, что в Реале происходят вещи мне непонятные- это факт..."

Ты знаешь..., а оно везде щас - хрен знает как. В МС - полное уныние и *опа; в Баварии чё хочет Компани не знает даже сам Компани; в МЮ клоун ушёл, а пришёл инквизитор; в Ливерпуле игры нет, а результат - Космос; в Реале и Барсе всё вабче весело - как в триллере, где режиссёр ещё сам не знает, кого кокнуть, а кого в живых оставить... Поэтому неопределенность - наше всё! ))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:25
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 19:21
    Эта игра ясно показывает,что Алавес сильнее чем Реал,так как вес мир видел как школьникам забивали Реалу а Алавес классом выше чем Реал,поэтому с трудом только 1-0.
    Capral
    Capral ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Если можно- на ВЫ. В противном случае беседы не получится. Я вам не сверстник из дискотеки.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Насмешил,скоро увидишь опять третий разгром Реала от Барсы.На самом деле насмешил без шутки
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 19:15
    На счет ресторанов не знаю, давно не был. А вот по поводу нервозности, всё значительно проще- предсказуемых соперников надо побеждать в любом качестве. То, что в Реале происходят вещи мне непонятные- это факт. Но сомнений в том, что команда станет чемпионом у меня нет. Ну возможно, придется больше понервничать, чем обычно. Ну ничего страшного, потерпим. Не может, не имеет право, такой пацанский аматорский футбол быть первым!!! Вот, к примеру- прошлогодняя Жирона, практически копия нынешней Барсы. И чего она добилась? Добилась третьего места, только потому, что Симеоне начал деградировать на финише, а саму Жирону, скинула со 2-го места, даже, хромающая на обе ноги Барса, которой, сама Жирона- отгрузила ВОСЕМЬ мячей в двух играх!!!
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:06
    Да уж)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:06
    "...Но в любом случае, хотелось бы более ясной командной игры от Реала, а главное- без нервозных матчей, там, где можно сыграть уверенно и без проблем..."

    Так не бывает, Дружище! ) А если и бывает, то только в ресторане, где о проблемах забывают и отдаются полностью жратве, выпивке и ... живой музыке.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Crystal Palace (раскрыть)
    вчера в 19:05
    С победой Палас
    Capral
    Capral ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 19:05
    Прямым.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:04
    Критиканам игры "Барсы" в этом матче. Неужели им непонятно, что невозможно в каждом матче играть так, как с "Реалом" в недавнем противостоянии. Невозможно! Как бы ты ни хотел. Если соперник позволяет играть, как сегодня, то можно вожжи ослабить и приложить ровно столько усилий, сколько необходимо для завоевания трёх очков. Никто не вспомнит, как ты играл с "Алавесом", потому что наступит завтра и победа будет более убедительной. Если же в следующем матче каталонцы сыграют неудачно, то это не значит, что это явилось следствием неубедительной игры с "Алавесом". Там уже будут другие аргументы.
    Нельзя же в конце концов так упрощённо смотреть на футбол.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:04
    Лично потребуете увольнение Анчелотти? Это каким образом?
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 19:03, ред.
    Такие матчи как сегодня, показывают не характер команды, а её безнадёгу и неумение играть против эшелонированной обороны, а также- неспособность тренера на оригинальные ходы и интересные идеи...
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 19:02
    Барсу с победой! 3 очка взяли, отставание сокращается
    Crystal Palace
    Crystal Palace
    вчера в 19:00
    Один мяч скромно!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:55
    Именно такие победы закаляют характер победителей. А не разгромы над сварливой мадридской команды))) побеждать надо таких как Сосьедад леганес Атлетико и Алавес и прочих хетафе
    112910415
    112910415
    вчера в 18:54
    старина Роберт тащит !
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    вчера в 18:39
    Отлично! С победой Барселону!
    При поражении прямого конкурента всегда важно победить! Роберт ЛеванГОЛьский тянет как паравоз, пока Ямаль не окреп.
    Думаю и такой вымученной победе вчера рад был бы Реал, и никто не обвинил бы Анчи в неспособности обыграть автобус.

    Сопернику не удалось попасть в створ, отличная работа Флика! 11 офсайдов - хорошо подловили и свели на нет все старания.
    И всё же, у Барселоны Флика много разгромных побед, чем у звёздного Реала Анчи. Вот такие дела! Вот такой весёлый, пацанский футбол!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:35
    Ты вспоминаешь отдельные игры- Ромарио и Бебето, а я говорю о полноценном турнире, о большом количестве матчей, коей, является Примера. Да, я писал и практически не сомневаюсь, что Реал выиграет чемпионство, потому что Реал- испытанный, закаленный боец, именно на длинной дистанции, команда- умеющая расходовать силы по всему чемпионату, команда- с классным составом, в отличие от Барсы, которая, как правило- играет на кураже и на "ура". Но уже сейчас заметно, как силенки постепенно у Барсы тают, победы даются с трудом, а в организации игры улучшения нет... Поэтому считаю, и не без основания, что Барса не потянет на всех фронтах, а значит- начнутся сбои, что ожидаемо...

    Моё отношение к Анчелотти- никогда не поменяется, как к Величайшему тренеру. Но на эмоциях, иногда, можно и лишнего ляпнуть.))) Но в любом случае, хотелось бы более ясной командной игры от Реала, а главное- без нервозных матчей, там, где можно сыграть уверенно и без проблем.
    9ej5bbpba66q
    9ej5bbpba66q
    вчера в 18:32
    Судья убил игру! Хотел и сам забить, но не смог!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:26
    Скромненько как-то))
    bars098
    bars098 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:23
    Я думаю тебя руководство Реала послушает, и они точно уволят Анчелотти. Но пожалей его
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:20, ред.
    "...Ничего особенного в игре Барселоны не увидел, чемпионского точно."

    И не увидишь, но победителей не судят. Как ты там говоришь ? Счёт на табло и точка. ))

    "... Вымученная и выстраданная победа..."

    Ну а как иначе, Витя ?! Ты ж сам тут за пацанский футбол глаголил всем и вся! Вот они и побеждают по-пацански. Вспомни-ка 1/4 на ЧМ 1994 матч Бразилия-США... Там бразилы с Ромарио и Бебето также по-пацански еле-еле одолели Штаты (гол Ромарио башкой) и взяли потом Кубок Мира.

    P.S. Анчи ? Ну так ты ж сам вчера писал, что РМ возьмёт Примеру..., а в ЛЧ ещё нихрена не ясно. Поэтому рано ты списываешь футбольного Терминатора: как говорил герой Шварценеггера - Т 800: " Я старый, но не бесполезный!" ))
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