Роналду о том, лучший ли он в истории футбола: «Думаю, что да»

Нападающий «Аль-Насра» в интервью Эду Агирре ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим футболистом в истории.

Не будучи левшой, я вхожу в десятку игроков, которые забили больше всего голов левой ногой... а также головой, с пенальти, штрафных ударов. Мы даже не говорим о правой. Я думаю, что я самый совершенный игрок, который когда-либо существовал. Я делаю всё в футболе. Я хорошо играю головой, хорошо исполняю штрафные, левой ногой, правой ногой, я силён.

Сказать, что Криштиану неполноценен, — ложь, я самый полноценный. Лучший ли я в истории? Я думаю, что да, я не видел никого лучше себя. Говорю это от всего сердца.