Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду о том, лучший ли он в истории футбола: «Думаю, что да»

вчера, 09:21

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью Эду Агирре ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим футболистом в истории.

Не будучи левшой, я вхожу в десятку игроков, которые забили больше всего голов левой ногой... а также головой, с пенальти, штрафных ударов. Мы даже не говорим о правой. Я думаю, что я самый совершенный игрок, который когда-либо существовал. Я делаю всё в футболе. Я хорошо играю головой, хорошо исполняю штрафные, левой ногой, правой ногой, я силён.

Сказать, что Криштиану неполноценен, — ложь, я самый полноценный. Лучший ли я в истории? Я думаю, что да, я не видел никого лучше себя. Говорю это от всего сердца.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Завершать игру так, как это сделали мы, недопустимо»
02 февраля
Артета: «Мы действовали агрессивно, смело. Замечательный день для нас»
02 февраля
Флик: «Это была сложная игра, в которой пришлось потрудиться»
02 февраля
Аморим: «Ужасный результат. Дальше будет лучше»
02 февраля
Линекер назвал лучшего футболиста в истории Английской Премьер-Лиги
02 февраля
Директор УЕФА Лакович: «Мы продолжим обсуждать тему возвращения России»
02 февраля
Сортировать
Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 08:21, ред.
Яшина считают лучшим потому что у него есть золотой мяч! У Месси их 8 штук! Само собой рекордсмен по ЗМ и ЗБ будет считаться лучшим в истории! Он же самый титулованный футболист в истории футбола!
Он и по гол+пас первый, если кто-то скажет, что у криша больше голов. Чем важнее стали его пустые голы?
8 финалов проиграл за Аль-Наср. Он и тысячу забьёт. Но что это за голы? Ценность какая для команды, если нет с ним титулов и важных голов?
Он и сам это понимает, поэтому акцентировал внимание общественности на этих цифрах, и создаёт лишний шум, пиарит постоянно себя через эти цифры.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 08:16
Мы не говорим о проигрышах и вылетах, мы говорим о том, что было выиграно.
У Месси есть серебро и золото ЧМ. Вот и всё!
У Месси есть абсолютно все титулы со сборной, вплоть до молодёжной, он и на молодёжном ЧМ выиграл + олимпиаду! Вот о чём речь! А не что он проиграл и как вылетел! Самый титулованный - факт! Больше золотых бутс и больше золотых мячей!
К слову криш после Реала везде провалился. Чем запомнился в Ювентусе и в МЮ? Ничем абсолютно!
Даже ушёл со скандалом оскорбляя тренера и партнёров.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 08:12
Лучший гол года? Серьёзно? Теперь за это нужно считать его лучшим в истории? 😂 УЕФА наград больше - "аргумент" очень сильный.
Лучший бомбардир евро больше теперь ценится, чем лучший игрок в истории ЧМ? ЧМ всегда будет выше!
Там у криша полный провал. ЧЕ он выиграл у бровки.
И в том году он не смог вывести команду из группы, они заняли третье место, а вышли благодаря только новому формату.
Месси запомнился всем, он был главным вдохновителем команды, благодаря сплоченности вокруг него, они смогли выиграть. Почти каждый из них говорил, что бились ради него! А Роналду эгоист, за него никто не хочет биться, он даже гол партнёра хотел чтоб на него переписали, потому что думает только о себе. Ему даже Бруну не хотя руку давал.
Странно, как только у Месси больше ЗМ, то награда стала у некоторых бесценной, и ЧМ турнир хуже ЧЕ.
В общем, двойные стандарты!
Только вот ни в одном рейтинге лучших в истории Роналду не выше Месси. Там либо Месси, либо Пеле или Марадона.
AKH
AKH
сегодня в 01:12
Кто бы там не выпендривался лучший в истории футболист это Зизу.. Мозг, движок, плейейкер, технарь, элегантность, пас, удар с обеих ног, хоть техничный, хоть пулей, штрафные, игра головой, лидерские качества... Если кто может похвастатся таким арсеналом на высшем уровне, то флаг ему вруки😁
Ев17
Ев17
вчера в 21:36
Лучший ? Наверное да ...
Per4ick
Per4ick
вчера в 20:45, ред.
а еще так можно ко всему придраться смотря кто тебе нравится или нет. Пеле играл в эру динозавров а Марадона во времена ВАР не засчитали бы гол рукой. А самое главное можно и без ЧМ быть лучшим, да. Яшин не чемпион мира например его до сих пор считают лучшим вратарем всех времен, так и Роналду что бы выиграть ЧМ с Португалией что бы доказать именно фанатам Месси что он лучший? вы считали Месси лучше даже без ЧМ, просто переобулись из за недоразумение которое случилось в Катаре с 5 пенальти и где вратарь Мартинес больше вклада внес особенно в серии пенальти, но будь нормальное судейство Аргентина бы даже 1/4 не прошла, более того на последнем кубке америке их в наглую поставили на матч открытия а финал игрался в майями из за этого пройдя по слабейшей сетки , теперь можно еще и в 26 вручить, зачем турнир проводить если заранее известен победитель, кто м уже который пройдет в США. так как тянули Месси больше никого и никогда не тянули в истории, а все эти рейтинги купленные никому не интересны кроме фанатов арга, вот и все
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 20:29
лучший бомбардир ЛЧ всех времен, лучший гол года, уефа наград больше, лучший бомбаридир в истории и лучший бомбардир евро всех времен и за сборную. 2 трофея с бестрофейником Португалией. а чем месси щапомнился на ЧМ кроме последнего где его не удалили и где он пробил больше всего пенок за всю историю ЧМ? так же одни провалы или слабая игра или за счет силы сборной доходил до финальных стадий. а если ЧМ критерий то у Пеле 3 чемпионата мира это никто не повторит, и 7 ЗМ технически, перекрывает Месси в легкую, но вообще Золотой мяч уже давно не аргумент, его престиж уже давно уничтожен, золотые бутцы Месси выиграл только в барселоне и больше нигде что лишь подтверждает слова о том что он игрок системы.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
в 2010 он вылетел в 1/4 позорно получив разгром от немцев, за что ЗМ? в 2014 благодаря команде он дошел до финала, в плей офф он не забил ни одного гола, за это он получил "лучшего" игрока ЧМ 2014. такое возможно только с ним. еще раз говорю его тянут на протяжении всей карьеры, больше намного больше чем того же Роналду, надо просто быть не предвзятым или хейтером а смотреть сколько было поблажек в чью или другую сторону. в 2012 когда он забил 91 гол но не выиграл ни одного нормального трофея как такое возможно? то есть его голы оказались бесполезны потому что он фармил стату и вся барселона на него играла, в последствии чего санчес и вилья покинули Барсу.
Шишанутый
Шишанутый ответ Niagara (раскрыть)
вчера в 18:35
Он мало поиграл ,быстро сдулся а Рон всю карьеру поддерживает высокий уровень поэтому Рон круче!!👍
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Leki_chelsea (раскрыть)
вчера в 18:09
По каким критериям в истории футбола он лучший? Титулов меньше, золотых бутс меньше, золотых мячей меньше, по всем рейтингам ниже Месси. Ни на одном турнире ЧМ не запомнился. А считать лучшим в истории можно хоть кого в таком случае.
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Перчик тоже тебе ответил , вот тоже написал Duda Николев Осетин выше все четко изложил.
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 17:42
Слушай я болельщик челси. Я считаю Роналду лучший в мире футболист . В истории футбола. Не просто так . Я не говорил про его щолотые мячи, ты пример привел месси золотые мячи , бутсы золотые. Я тебе и ответил. Так что не в ту сторону смотришь братишка .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:33
Рон лучший из двуногих игроков, забивал обеими.
Рон делал идеальные хет-трики, гол головой, гол левой, гол правой ногой. Кто еще это делал???
Назовите хоть одного.
Рон был быстрым.
В юности умел финтить на скорости.
В молодости клал сумасшедшие дальние голы. Особенно времен мю.

Рон выше всех прыгал в штрафной, когда забивал головой.

Рон забил больше всех за Реал, сборную, и вообще в мире. Рон забил больше всех в Лиги Чемпионов.

Вершиной его крутизны считаю тот гол Ювентусу через себя. Тогда хлопали ему все. Даже чужие болельщики. Даже Буффон, самый долгоиграющий кипер, был потрясен.

Поэтому для меня он лучший. Так и есть. Он во многом лучший.

Была ли у Рона лучше магия, чем у Роналдинью? Нет конечно. Но бразилец делал это на высшем уровне лет 5-7 от силы.

Была ли у Рона культура паса как у Бекса или Кросса? Нет конечно.

Был ли у него контроль мяча как у Месси? Тоже нет. Но там разный центр тяжести.

Но по совокупности факторов он лучший. И это мое мнение.
Сколот
Сколот ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:27
Марадона и Месси - это таланты. А Роналдиньо - волшебник.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:26
Весьма адекватное мнение.
Согласен
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 17:03
Разница в том, что недосягаемые барьеры в виде 91 гола за год, в виде 6ти ЗБ Месси установил на поле.
Всё остальное - отмазки, когда отсутствует факты превосходства.
Niagara
Niagara ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
есть один футболист, который умел делать то, чего не смогли ни месси ни кристинка и никто не сможет...я о Роналдиньо
Niagara
Niagara
вчера в 16:53
хвастовство и нарциссизм в одном
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 16:52
Месси по крайней мере до финалов добирался, а не за вылеты получал награды.
Помнится.... можно сколько угодно продолжать про то, как Роналду за слёзы получал ЗМ и другие подарки.
На дистанции он отстал от Месси. И это факт!
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Leki_chelsea (раскрыть)
вчера в 16:48
Но ты ведь принял судейские ошибки для Роналду в разные годы? Когда за матч по два гола из офсайда забивал. Ему до Месси очень далеко. Человек сыграл на 5 ЧМ и ни разу не забил в плей-офф. И где он лучший?
Ни в одном рейтинге лучших, Роналду не ставят выше Месси.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Leki_chelsea (раскрыть)
вчера в 16:43
У Месси за 2009 год есть титулы, а у Роналду за 2013 год нет титулов.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
помнится Месси получал "лучшего" игрока ЧМ 2014 за 0 голов в плей офф или ЗМ за ЧМ 2010 где была вообще баранка на турнире, так что не надо говорить про полезные действия и человек правильно говорит в 2009 месси уже тянули к наградам и титулам, в финале должен был быть челси и повторения финала ЛЧ 2008. Челси был лучше особенно в ответке где не поставили 3 пенальти, той же аргентине на ЧМ 2022 за любой чих ставили и не стеснялись. поэтому мнение что Месси тянут/тянули на протяжении всей карьеры имеет место быть если это не правда то около правды
Икарус
Икарус
вчера в 16:16
Криш завоевывал трофеи на поле, Месси-у стены плача в Иерусалиме. Вот и вся разница.
Capral
Capral ответ Николай Жунин (раскрыть)
вчера в 16:07
Полностью согласен!!!
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 15:59
Лучший Пеле.
А кто второй за ним, это уже по вкусу, есть из кого выбрать.
По мне это Кройф.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:43
Одним словом дырявый гей-нарцисс...
Ни один здравый человек не будет говорить о себе в подобном тоне, ну кроме как обделённых, неполноценных людей.
Почему нарциссы себя нахваливают? Да потому что они знают, что есть лучше и им приходится самих себя хвалить.
Почему Месси никогда не говорит, что он лучший?
Да потому что за него это говорят другие и он уверен в себе и ему это не надо.
https://images.app.спам/TsvuCf6tdwiaiVa46
протон
протон
вчера в 15:30
А насчёт совершенного футболиста он прав. В разное время он был и есть феноменальный дриблер, скоростным вингером, идеальным завершателем атак. Пушка с обеих ног, хороший пас, отличная скорость и физика, удар головой один из лучших в футболе, здоровье, профессионализм во всём. Практически идеальный игрок
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 14:36
Головой в футболе надо больше думать, чем забивать. Тогда и одной левой достаточно .. ☝️😄
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:27
Правельно все Рон сказал и не к чему скромничать он совершенен куда там коротышке гному до него!! Не когда не было такого игрока и не будет!! Рон величайший на все времена 🐐
Guankin
Guankin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:10
Уникален он только в рамках футбола. Если для примера взять другие популярные виды спорта, то найдутся свои уникумы. Например Александр Великий и Король Бронни.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 