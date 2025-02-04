Роналду о том, лучший ли он в истории футбола: «Думаю, что да»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью Эду Агирре ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим футболистом в истории.
Не будучи левшой, я вхожу в десятку игроков, которые забили больше всего голов левой ногой... а также головой, с пенальти, штрафных ударов. Мы даже не говорим о правой. Я думаю, что я самый совершенный игрок, который когда-либо существовал. Я делаю всё в футболе. Я хорошо играю головой, хорошо исполняю штрафные, левой ногой, правой ногой, я силён.
Сказать, что Криштиану неполноценен, — ложь, я самый полноценный. Лучший ли я в истории? Я думаю, что да, я не видел никого лучше себя. Говорю это от всего сердца.
Ну и нужно, несомненно, добавить, что после ответа на этот вопрос, Криштиану потупил глаза и тихо закончил: а ещё я самый скромный футболист в истории.
Ну и нужно, несомненно, добавить, что после ответа на этот вопрос, Криштиану потупил глаза и тихо закончил: а ещё я самый скромный футболист в истории.
К первой группе я бы отнес крутизну в атлетичном смысле: Роналдо, Роналду, Ван Бастен... и прочие из тех, кто довел до совершенства свои физические кондиции на поле. Из нынешних - это Мбаппе.
А вот вторая группа это те, кто выдавал вещи, которых нельзя было добиться тренировками: они либо даны, либо их никогда не будет. К таким я бы отнёс Марадону, Месси, Роналдиньо... и еже с ними. Из нынешних (ввиду молодости пока с авансом) - это Ямаль.
К первой группе я бы отнес крутизну в атлетичном смысле: Роналдо, Роналду, Ван Бастен... и прочие из тех, кто довел до совершенства свои физические кондиции на поле. Из нынешних - это Мбаппе.
А вот вторая группа это те, кто выдавал вещи, которых нельзя было добиться тренировками: они либо даны, либо их никогда не будет. К таким я бы отнёс Марадону, Месси, Роналдиньо... и еже с ними. Из нынешних (ввиду молодости пока с авансом) - это Ямаль.