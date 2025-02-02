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Директор УЕФА Лакович: «Мы продолжим обсуждать тему возвращения России»

вчера, 15:48

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович высказался о позиции организации по возвращению России к соревнованиям.

РФС делает хорошую работу, проводя двусторонние переговоры с национальными ассоциациями, не только с УЕФА. Администрация УЕФА открыта к вам, мы практически каждый день в контакте. Мы хотим общаться и найти выход из ситуации. На каждом заседании с топ-менеджментом 55 национальных ассоциаций и президентом УЕФА российские представители всегда пытаются объяснить ситуацию со спортом и юношескими сборными в стране. Не могу сказать много, но мы продолжим это обсуждать, дискутировать на тему возвращения России.

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Россия
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:11
Спасибо за пожелания, Зоран, и дай Вам Бог здоровья за добрые слова! Вашими устами да мёд бы пить, как говорится.
112910415
112910415
вчера в 18:02
дискуссии невероятно полезны ! )
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:01
Любые переговоры сопровождаются застольем! Кто ж откажется продолжать бессмысленные переговоры до бесконечности? И все ведь не за свой счёт…
g58jtu4nu5k4
g58jtu4nu5k4
вчера в 17:06
Очень долго обсуждают и всё без результатно, одни обещания
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:56
'РФС делает хорошую работу..."
Дальше не стал читать. Смысл от этого трёпа??
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:42
Как бы не надорвались от обсуждения...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:11
Опять переливают из пустого в порожнее...
lotsman
lotsman
вчера в 16:00
Ох, не скоро ещё всё вернётся в старое русло.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:54
Обсуждать можно бесконечно.... будем ждать, что на обсуждают.
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