Директор УЕФА Лакович: «Мы продолжим обсуждать тему возвращения России»

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович высказался о позиции организации по возвращению России к соревнованиям.

РФС делает хорошую работу, проводя двусторонние переговоры с национальными ассоциациями, не только с УЕФА . Администрация УЕФА открыта к вам, мы практически каждый день в контакте. Мы хотим общаться и найти выход из ситуации. На каждом заседании с топ-менеджментом 55 национальных ассоциаций и президентом УЕФА российские представители всегда пытаются объяснить ситуацию со спортом и юношескими сборными в стране. Не могу сказать много, но мы продолжим это обсуждать, дискутировать на тему возвращения России.