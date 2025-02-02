Артета: «Мы действовали агрессивно, смело. Замечательный день для нас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (5:1).
Во время поединка мой настрой был так себе. В конце, вероятно, он стал более чем необычным. Замечательный день для нас, особенно учитывая соперника такого уровня.
Чтобы одолеть эту команду так, как это удалось нам, многое должно сложиться в вашу пользу. Мы действовали агрессивно, смело. Даже когда ты полон желания победить, «горожане» достаточно сильны для того, чтобы ты был вынужден отсиживаться и терпеть, но также и наслаждаться такими моментами. В некоторых эпизодах нам немного повезло.
Многое должно сложиться в вашу пользу, чтобы выиграть вот так. Во-первых, важна великолепная атмосфера на стадионе, мы не могли потратить впустую ни одной минуты. В такой ситуации команда меняется, у оппонента возникают трудности. Игроки начинают верить, что способны обыграть кого угодно в свой день. И в будущем нам это сильно поможет.
Такая победа была необходима, чтобы придать импульс команде и дотянуть сезон на пределе возможного
Здорово играли впереди. Нванери отдельно респектую. Очень талантливый парень! Звёздочка канониров! Всех болельщиков Арсенала поздравляю с победой!
У МС сейчас бардак могут и Челси обыграть и проиграть вот так.
Такая победа была необходима, чтобы придать импульс команде и дотянуть сезон на пределе возможного
Здорово играли впереди. Нванери отдельно респектую. Очень талантливый парень! Звёздочка канониров! Всех болельщиков Арсенала поздравляю с победой!
У МС сейчас бардак могут и Челси обыграть и проиграть вот так.