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Артета: «Мы действовали агрессивно, смело. Замечательный день для нас»

вчера, 22:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (5:1).

Во время поединка мой настрой был так себе. В конце, вероятно, он стал более чем необычным. Замечательный день для нас, особенно учитывая соперника такого уровня.

Чтобы одолеть эту команду так, как это удалось нам, многое должно сложиться в вашу пользу. Мы действовали агрессивно, смело. Даже когда ты полон желания победить, «горожане» достаточно сильны для того, чтобы ты был вынужден отсиживаться и терпеть, но также и наслаждаться такими моментами. В некоторых эпизодах нам немного повезло.

Многое должно сложиться в вашу пользу, чтобы выиграть вот так. Во-первых, важна великолепная атмосфера на стадионе, мы не могли потратить впустую ни одной минуты. В такой ситуации команда меняется, у оппонента возникают трудности. Игроки начинают верить, что способны обыграть кого угодно в свой день. И в будущем нам это сильно поможет.

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Все комментарии
j8527mpby6yj
j8527mpby6yj
сегодня в 02:40
Можно ведь так играть в каждом матче
протон
протон
вчера в 23:09
«Арсенал» уже 17 матчей подряд не проигрывает клубам «большой шестерки» в АПЛ: 10 побед, 7 ничьих. Беспроигрышная серия длится с начала прошлого сезона
Такая победа была необходима, чтобы придать импульс команде и дотянуть сезон на пределе возможного
Здорово играли впереди. Нванери отдельно респектую. Очень талантливый парень! Звёздочка канониров! Всех болельщиков Арсенала поздравляю с победой!
У МС сейчас бардак могут и Челси обыграть и проиграть вот так.
Гость
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