Гвардиола: «Завершать игру так, как это сделали мы, недопустимо»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» в АПЛ (1:5).

Сожалею лишь о последних 25 минутах, мы забыли, что необходимо делать, что мы делали 65-70 минут. Разумеется, это тяжелое начало поединка на этом стадионе, против этой команды (речь идет о голе Мартина Эдегора на 2-й минуте — прим. ред.), подобное происходило много раз в нынешнем сезоне.

Но через 10-15 минут, полагаю, мы собрались и играли очень, очень, очень, очень добротно, при 1:1 мы оставались в игре. Затем случился рикошет и третий гол. Однако после этого в обороне мы продолжали делать то, что нужно, были более терпеливы. Но когда ты так играешь, при счете 3:1 сопернику комфортно, приходится сложнее. Я сожалею о последних 15-20 минутах, в остальном это был очень качественный поединок с нашей стороны. Это непросто понять, смотря на счет, но так я чувствую.

Это происходит весь сезон, мы отдаем слишком многое, осознавая, что так не должно происходить, но это происходит. Однако мы правильно отреагировали, качественно оборонялись, а затем представляли угрозу с мячом. Увы, мы пропустили после рикошета и в других эпизодах.

Это нужно преодолеть, нельзя терять контроль, [матч] идет 90-95 минут. Завершать игру так, как это сделали мы, недопустимо. Мы могли забить на три гола больше, но команда должна сохранять стабильность, что бы ни происходило.