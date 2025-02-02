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Гвардиола: «Завершать игру так, как это сделали мы, недопустимо»

вчера, 22:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» в АПЛ (1:5).

Сожалею лишь о последних 25 минутах, мы забыли, что необходимо делать, что мы делали 65-70 минут. Разумеется, это тяжелое начало поединка на этом стадионе, против этой команды (речь идет о голе Мартина Эдегора на 2-й минуте — прим. ред.), подобное происходило много раз в нынешнем сезоне.

Но через 10-15 минут, полагаю, мы собрались и играли очень, очень, очень, очень добротно, при 1:1 мы оставались в игре. Затем случился рикошет и третий гол. Однако после этого в обороне мы продолжали делать то, что нужно, были более терпеливы. Но когда ты так играешь, при счете 3:1 сопернику комфортно, приходится сложнее. Я сожалею о последних 15-20 минутах, в остальном это был очень качественный поединок с нашей стороны. Это непросто понять, смотря на счет, но так я чувствую.

Это происходит весь сезон, мы отдаем слишком многое, осознавая, что так не должно происходить, но это происходит. Однако мы правильно отреагировали, качественно оборонялись, а затем представляли угрозу с мячом. Увы, мы пропустили после рикошета и в других эпизодах.

Это нужно преодолеть, нельзя терять контроль, [матч] идет 90-95 минут. Завершать игру так, как это сделали мы, недопустимо. Мы могли забить на три гола больше, но команда должна сохранять стабильность, что бы ни происходило.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:29
Играли очень добротно говориш?? 😆 Ну что ж продолжайте так же играть с Реалом я только за!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:22
Уходи молча как ушел Клоп,а то начал позориться.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:17
Пеп деградирует и тащит команду за собой... Пора уже...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:16
"Мы могли забить на три гола больше"...а смысл?)...все равно не хватает даже для ничьи)...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:12
Да уж. Слишком унизительный счёт
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08, ред.
Никогда не понимал людей, которые хватаются за голову, когда дело сделано. Чистый твой косяк с составом и привел к такому результату. Хватит изобретать велосипед, возвращайся к нормальной стартовой основе и не городи муть там, где даже школьнику всё яснее ясного...
Capral
Capral
вчера в 23:50
Интервью похожее на бред. Не знаю, что он там увидел хорошего. Пустая перепасовка вдоль и поперек, без, даже намека на мысль в атаке. А что творится в центре поля, сколько недопустимых потерь мяча. Ну и конечно- страшнейшая зависимость от тупого и предсказуемого норвега. В защите полный бардак и разгельдяйство. Ну и конечно нет спортивного характера у МС. Понятно было, что игра проиграна, но хотябы лицо надо было сохранить, в принципиальной игре. А Силва, еще и соперника лежачего ногой пнул.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:43
Недопустимо.. Но если хочется, то можно.. Добавил Пеп.. 🤭
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:42
Главное вовремя уйти...
Видимо Пеп зря пренебрег народной мудростью
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:25
Это была славная охота за скальпами горожан!))
протон
протон
вчера в 23:18
Такое ощущение, что Сити вообще бросил играть после гола Холанда. То есть до 1:1 вполне хорошая игра, как забили, Фоден привез сразу же и просто бездарно бросили играть. И так уже далеко не в первый раз в этом сезоне
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:12
Пеп, мало кто с твоим утверждением поспорит ..)
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