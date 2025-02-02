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Флик: «Это была сложная игра, в которой пришлось потрудиться»

вчера, 20:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды над «Алавесом» в Ла Лиге (1:0).

Это была сложная игра, в которой пришлось потрудиться. Очень важно взять три балла, учитывая вчерашний результат «Реала» (0:1 с «Эспаньолом» – прим. ред.).

Мы показали футболистам зоны, которые нужно было атаковать, чтобы найти наиболее выгодные позиции для ударов. Второй тайм был гораздо лучше. Я очень рад за команду. Мы пытались забить, и это было непросто, поскольку оппонент очень хорошо оборонялся.

Гави хотел продолжить матч, но решение было за врачом, а не за мной или игроком (в первом тайме хавбек каталонцев и игрок «Алавеса» Томас Конечни столкнулись головами в борьбе за мяч — прим. ред.).

[Ламин Ямаль] показал, на что он способен. Мы увидели очень хорошее выступление, и очень здорово, что Ламин играет в нашей команде.

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вчера в 20:47
Потихоньку-помаленьку Барселона начинает отыгрывать у Реала фору, которую сама же и предоставила. В общем-то матчей ещё достаточно, главное, не сбавлять обороты. И, конечно, не терять очки с аутсайдерами и середняками. Всё в руках каталонского клуба.
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