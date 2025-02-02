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Аморим: «Ужасный результат. Дальше будет лучше»

вчера, 20:17
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2).

Ужасный результат. Выступление – чуть получше, чем в последних поединках. Мы неплохо контролировали контратаки «Кристал Пэлас».

Мы пропустили два мяча, которых можно было избежать, травма Лисандро Мартинеса повлияла на команду. В ближайшие дни посмотрим, что с ним, но думаю, что ситуация непростая. Он не только замечательный игрок, но и важный для раздевалки человек. Он почувствовал что-то, а игроки понимают, когда произошло нечто серьезное. Мы поможем ему в этот сложный момент так же, как он помогал нам.

То, что болельщики видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может стать другим. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше.

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Все комментарии
Сергей Ветров
Сергей Ветров
сегодня в 00:13
Это типа стеб такой??? Вопрос только над кем? Над болельщиками или над самим собой?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:38
Оптимист...з/п идёт неплохая, почему бы не поумничать, тем более если выгонят хорошую компенсацию за разрыв контракта выплатят
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:07
Ван Нистелрой будет мстить ..
7q62v6wymdzh
7q62v6wymdzh
вчера в 21:10
Похоже с этим тренером лучше уже не будет
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Челом бьёт...и всё по голове)...Аморим ...юморим)...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:33
Аморим: «Ужасный результат. Дальше будет ещё хуже !»
....а хуже только ж-па, полная неизбежная! Как сказал бы мистер "Петля" , я тут сделал свою ремарку в заголовке!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:21
Впереди дома Лестер, есть надежда, что будет лучше!))
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