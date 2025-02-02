Аморим: «Ужасный результат. Дальше будет лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2).

Ужасный результат. Выступление – чуть получше, чем в последних поединках. Мы неплохо контролировали контратаки «Кристал Пэлас».

Мы пропустили два мяча, которых можно было избежать, травма Лисандро Мартинеса повлияла на команду. В ближайшие дни посмотрим, что с ним, но думаю, что ситуация непростая. Он не только замечательный игрок, но и важный для раздевалки человек. Он почувствовал что-то, а игроки понимают, когда произошло нечто серьезное. Мы поможем ему в этот сложный момент так же, как он помогал нам.

То, что болельщики видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может стать другим. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше.