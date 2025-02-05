«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются Джастином Клюйвертом

Полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт привлёк внимание топ-клубов.
Как сообщается, успешное выступление голландца в нынешнем сезоне позволило ему попасть в шорт-листы «Арсенала» и «Ньюкасла».
В текущей кампании Клюйверт провел 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
Исак подошёл бы для футбола Венгера, когда играли высокие Анри и Пирес. Футбол Венгера больше элегантный, а у Артеты комбинационный. Разный подбор игроков. Вообще Артете не нужен центрфорвард, там игроки больше комбинируют в штрафной площади, поэтому Хаверц не заиграл в Арсенале, это как пятое колесо для телеги. Точно также как у Ливерпуля Нуньес не заиграл, где Ливерпулю не нужен центрфорвард. Но футбол Ливерпуля не комбинационный, а скоростной, вингеры заходят в штрафную и стараются забить, при этом отрываются от опеки на скорости.
Исак подошёл бы для футбола Венгера, когда играли высокие Анри и Пирес. Футбол Венгера больше элегантный, а у Артеты комбинационный. Разный подбор игроков. Вообще Артете не нужен центрфорвард, там игроки больше комбинируют в штрафной площади, поэтому Хаверц не заиграл в Арсенале, это как пятое колесо для телеги. Точно также как у Ливерпуля Нуньес не заиграл, где Ливерпулю не нужен центрфорвард. Но футбол Ливерпуля не комбинационный, а скоростной, вингеры заходят в штрафную и стараются забить, при этом отрываются от опеки на скорости.
Ну Артета вроде как хочет Исака, если нет, то Шешко....так вот Исак, куда более разноплановый игрок, который может быть и "элегантным", и "наконечником"....
А вот выбирая между Шешко и Клюйвертом, тут я бы уже выбрал Джастина
Ну Артета вроде как хочет Исака, если нет, то Шешко....так вот Исак, куда более разноплановый игрок, который может быть и "элегантным", и "наконечником"....
А вот выбирая между Шешко и Клюйвертом, тут я бы уже выбрал Джастина