«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются Джастином Клюйвертом

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вчера, 20:32

Полузащитник «Борнмута» привлёк внимание топ-клубов.

Как сообщается, успешное выступление голландца в нынешнем сезоне позволило ему попасть в шорт-листы «Арсенала» и «Ньюкасла».

В текущей кампании Клюйверт провел 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.