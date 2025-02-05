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«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются Джастином Клюйвертом

вчера, 20:32

Полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт привлёк внимание топ-клубов.

Как сообщается, успешное выступление голландца в нынешнем сезоне позволило ему попасть в шорт-листы «Арсенала» и «Ньюкасла».

В текущей кампании Клюйверт провел 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 17:21
Добрый вечер!
Я думаю, если Артета подпишет Исака или другого форварда, то у Хаверца появится новая роль и он будет всё так же полезен команде
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:16, ред.
Приветствую Вас!
Сейчас многие наконечники не используют, это классические команды как Бавария может их использовать или итальянские. Футбол Венгера скорее был ближе к итальянскому футболу, где присутствие цетрфорфарда обязательно. Кстати наверное Хаверц заиграет в Серии А, можно обмен сделать на перспективного вингера.
A.S.A
A.S.A ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:16
Приветствую Вас!
Ну Артета вроде как хочет Исака, если нет, то Шешко....так вот Исак, куда более разноплановый игрок, который может быть и "элегантным", и "наконечником"....
А вот выбирая между Шешко и Клюйвертом, тут я бы уже выбрал Джастина
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:10, ред.
Лучше взять Клюйверта Арсеналу он больше подходит. Артета ставит комбинационный футбол как раз подойдёт.
Исак подошёл бы для футбола Венгера, когда играли высокие Анри и Пирес. Футбол Венгера больше элегантный, а у Артеты комбинационный. Разный подбор игроков. Вообще Артете не нужен центрфорвард, там игроки больше комбинируют в штрафной площади, поэтому Хаверц не заиграл в Арсенале, это как пятое колесо для телеги. Точно также как у Ливерпуля Нуньес не заиграл, где Ливерпулю не нужен центрфорвард. Но футбол Ливерпуля не комбинационный, а скоростной, вингеры заходят в штрафную и стараются забить, при этом отрываются от опеки на скорости.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:02
Да они просто наверное не знали))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:02
Если Арсеналу всё же удастся выманить Исака, то Ньюкасл может заменить его как раз Клюйвертом, который наконец таки нашел себя! Этот сезон у нидерландца складывается успешно и думаю многие взяли его на заметку. Помню отец его заезжал в Ньюкасл, может и сын перейдет
SHEARER
SHEARER ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:54
Было такое)))
sihafazatron
sihafazatron ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 20:53
Но не против Ливера!)
А вот сорокам отгрузил трешку
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:52
В последних играх за Борнмут показал себе на высшем уровне!
sihafazatron
sihafazatron ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:35
Неа. Это последнее было
Baggio R.
Baggio R. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:34
И что, больше не откроется?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:33
Напомните им, что ТО закрылось)))
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