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Неймар хочет видеть в «Сантосе» бывшего футболиста «Зенита»

04 февраля 2025, 21:59

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Бразилии.

Как сообщается, в переговоры о переходе аргентинца вступил «Сантос». Видеть Паредеса в клубе хочет Неймар.

Напомним, что Неймар и Паредес вместе выступали за ПСЖ. Ранее аргентинец также играл за «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
05 февраля в 13:11
исполнят все его желания, исполнят ...
всё равно же он хрустальный и карнавальный !
magnum3000
magnum3000
05 февраля в 11:12
Я уж ненароком о Дзюбе подумал! Отлегло!:)
xe35jcqg95ez
xe35jcqg95ez
05 февраля в 05:08
Ну вот Неймар сразу начал руководить
Wolverhampton
Wolverhampton ответ drug01 (раскрыть)
04 февраля в 22:58
Наверное Паредес тоже в покер играет!
shlomo
shlomo
04 февраля в 22:22
О как... Неймаренок что прикупил клуб, чтобы такое решать...
drug01
drug01
04 февраля в 22:12
Неймару нужен этот игрок!
протон
протон
04 февраля в 22:09
"Прилетит к нам волшебник
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино.
А травматолог решил похвастаться " Я богаче Вас , я заработал большие деньги друзья в СА, я обманывал арабов,  смотрите на  меня друзья я крут". 
Вспоминается сцена из Space Jam, когда Джордан приземлился на инопланетном космическом корабле прямо посреди бейсбольного поля во время игры. 
Гость
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