Неймар хочет видеть в «Сантосе» бывшего футболиста «Зенита»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Бразилии.
Как сообщается, в переговоры о переходе аргентинца вступил «Сантос». Видеть Паредеса в клубе хочет Неймар.
Напомним, что Неймар и Паредес вместе выступали за ПСЖ. Ранее аргентинец также играл за «Зенит».
всё равно же он хрустальный и карнавальный !
всё равно же он хрустальный и карнавальный !
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино.
А травматолог решил похвастаться " Я богаче Вас , я заработал большие деньги друзья в СА, я обманывал арабов, смотрите на меня друзья я крут".
Вспоминается сцена из Space Jam, когда Джордан приземлился на инопланетном космическом корабле прямо посреди бейсбольного поля во время игры.
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино.
А травматолог решил похвастаться " Я богаче Вас , я заработал большие деньги друзья в СА, я обманывал арабов, смотрите на меня друзья я крут".
Вспоминается сцена из Space Jam, когда Джордан приземлился на инопланетном космическом корабле прямо посреди бейсбольного поля во время игры.