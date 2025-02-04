Уэсли, которым интересуется «Зенит», может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Фламенго» Уэсли привлёк внимание «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, «красные дьяволы» попробуют подписать 21-летнего бразильца в летнее трансферное окно.
Напомним, что сейчас «Зенит» предлагает за переход Уэсли 38 млн евро.
Защитник «Фламенго» Уэсли привлёк внимание «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, «красные дьяволы» попробуют подписать 21-летнего бразильца в летнее трансферное окно.
Напомним, что сейчас «Зенит» предлагает за переход Уэсли 38 млн евро.
Такого игрока нужно писать только через аренду из европейской лиги. Бразилия для Европы вообще не показатель качества.
Такого игрока нужно писать только через аренду из европейской лиги. Бразилия для Европы вообще не показатель качества.
и британские нищеброды с позором отступятся ! )
и британские нищеброды с позором отступятся ! )