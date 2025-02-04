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Уэсли, которым интересуется «Зенит», может перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:40

Защитник «Фламенго» Уэсли привлёк внимание «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, «красные дьяволы» попробуют подписать 21-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

Напомним, что сейчас «Зенит» предлагает за переход Уэсли 38 млн евро.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:00
40млн € за этого молодого бразильского ноунейма? Да он в АПЛ может сломаться на год в первом же матче. ))
Такого игрока нужно писать только через аренду из европейской лиги. Бразилия для Европы вообще не показатель качества.
112910415
112910415
сегодня в 07:50
аукцион надо устроить
и британские нищеброды с позором отступятся ! )
adekvat
adekvat
сегодня в 06:36
Манчестер столько за него не даст, надеюсь он сам выберет юнайтед, зачем Зениту он за такие бабки.
протон
протон
вчера в 23:48
У Зенита и так не было шансов, так еще и вот это...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:45
Если игрок с амбициями, то пойдёт в Англию, хотя МЮ сейчас далеко не торт
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