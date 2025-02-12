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Левандовски договорился о продлении контракта с «Барселоной»

сегодня, 13:22

«Барселона» не стала дожидаться, когда нападающий Роберт Левандовски сыграет необходимое для продления количество матчей (это должно произойти в понедельник в игре против «Райо Вальекано») и уже договорилась с поляком о пролонгировании соглашения ещё на один сезон. Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку и главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик, а также президент Жоан Лапорта с советом директоров единогласно согласились с тем, что 36-летний форвард заслужил право остаться в стане каталонцев.

Сообщается, что Левандовски отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Лучший бомбардир Ла Лиги счастлив в «Барселоне», а его семья в восторге от города.

Напомним, Левандовски перешёл в стан «сине-гранатовых» из «Баварии» в июле 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 3 голевых передачи.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 15:15
забивает и наверняка много денег не попросил. стабильно забивных молодых нападающих сейчас вообще нет, везде тащат старички
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 14:17
С таким же успехом можно и Месси вернуть в Барселону. Пускай на острие атаки бегают два пенсионера. )
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:15
Продление поляка это правильный ход руководства!
shur
shur
сегодня в 14:07
...Поляк хорош, есть силы и физика и мудрость, а какой за ним опыт
стоит, играя за Большие Клубы, рэспект!!! " Слушайся меня и всё у
тебя будет хорошо, понял меня сынок"- сказал ветеран начинающему!"
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:53
А потом и на пенсию можно. MLS, например.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:50
Точность..., точность у Исака не та. Наконечник должен за такой клуб как Барселона пачками банки класть, как Суарес.
А тут ... Даже с нынешним Лёвой точность Исака не сравниться, не говоря о поляке в период выступления за Баварию. Такой как Холланд нужен, иначе поляка нет смысла вообще терять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:37
Левандовски пока держится на уровне топ-нападающего.
и сосредоточится на покупке форварда из Ньюкасла А.Исака в летом.
Исак быстрый, мощный, здорово обращается с мячом.
плюс очень энергично прессингует. ни разу не видел что он выключался из игры.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:33
А после ухода из Баварии мало кто верил, что сможет заиграть в Испании и тем более быть лучшим бомбардиром. Свои 20 голов стабильно в чемпионате Роберт забивает и 30+ за сезон. Хотя согласен с комментариями, что для нынешней Барсы нужен более быстрый центральный нап.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:28
Ну..., коль здоровьем мать Природа не обделила, почему нет ?
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