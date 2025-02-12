Левандовски договорился о продлении контракта с «Барселоной»

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сегодня, 13:22

«Барселона» не стала дожидаться, когда нападающий сыграет необходимое для продления количество матчей (это должно произойти в понедельник в игре против «Райо Вальекано») и уже договорилась с поляком о пролонгировании соглашения ещё на один сезон. Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку и главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик, а также президент Жоан Лапорта с советом директоров единогласно согласились с тем, что 36-летний форвард заслужил право остаться в стане каталонцев.

Сообщается, что Левандовски отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Лучший бомбардир Ла Лиги счастлив в «Барселоне», а его семья в восторге от города.

Напомним, Левандовски перешёл в стан «сине-гранатовых» из «Баварии» в июле 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 3 голевых передачи.