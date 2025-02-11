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Стало известно, в каком случае Дзюба продлит контракт с «Акроном»

сегодня, 14:29

Нападающий Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Акроном».

Пока мы эту тему с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. Сейчас всем мои мысли связаны с тем, чтобы «Акрон» как можно выше финишировал в турнирной таблице. Если еще и какие‑то рекорды получится побить этой весной, то будет вообще замечательно. Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев.

Причем, насколько мне известно, этот вопрос важен не только для меня, но и для большинства лидеров «Акрона». Со всем костяком команды у Заура Эдуардовича, насколько я могу судить, сложились прекрасные, доверительные отношения. Думаю, если Тедеева здесь не будет, то и многих ведущих футболистов — тоже.

Заур Эдуардович своей работой и результатом заслужил сохранить свой пост в «Акроне». Понятно, что решать тут точно не мне, в эти дела я не лезу, но со своей стороны хотел бы публично выразить нашему главному тренеру свое уважение и почтение. За эти месяцы мы с ним максимально сработались, он показал себя как специалист с большой буквы. Могу вам сказать, что вся команда за него горой, в «Акроне» вообще многое держится именно на человеческих отношениях внутри коллектива. Думаю, уже в ближайших матчах вы это сами увидите.

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Все комментарии
52wdrhefh8gt
52wdrhefh8gt
сегодня в 18:50
Дзюба и здесь условия свои ставит,хотя ему видней изнутри
112910415
112910415
сегодня в 17:22
работай, старайся
adekvat
adekvat
сегодня в 16:59
Дзюба и в Акроне Дзюба, свои условия ставит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:50, ред.
Зюба правильно поступил. Годы летят..., и надо играть, а не прогибаться под столичных футбольных проституток. Акрон ? Пусть будет Акрон. Главное, что окружение на людей похоже, и есть цель им в чём то помочь.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:37
Ну пока он игру не портит... пусть поиграет годик - два...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:36
Ждём комментария Дзюбы о тренере по завершению карьеры в клубе...
drug01
drug01
сегодня в 15:35
Пусть играет он им сейчас нужен!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:32
Дзюбе по силам спасти Акрон...
n5rn58g7y5ns
n5rn58g7y5ns
сегодня в 15:18
Дзюбе пора уйти на пенсию и не ждать как его с трибун будут освистывать.
s3gaqg9b2u7y
s3gaqg9b2u7y
сегодня в 15:11
В общем Дзюба проводит свою политику и выбирает сам себе тренера.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:57, ред.
Как игрок Дзюба полностью соответствует уровню Акрона, он один из лидеров команды. Подписать его, конечно, можно, но не более чем на один сезон... Всё-таки возраст у него по футбольным меркам уже преклонный. Вот правда вне поля Артём не всегда ведёт себя адекватно - нужно оценить и эти риски.
Гость
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