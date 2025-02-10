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Агент Дасы допустил уход игрока из «Динамо»

сегодня, 13:59

Агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника «Динамо» Эли Дасы, прокомментировал информацию о возможном расторжении контракта игрока с клубом.

На данный момент мы не смогли договориться с «Динамо» о продлении контракта. Если мы не сможем сделать это к тому времени, когда Эли получит желаемое предложение из-за рубежа, то он уйдёт в конце сезона.

Тренерскому штабу очень нравится Даса. Они говорят об этом каждый день. Кроме того, статистические исследования показывают, что Эли — один из лучших правых защитников РПЛ.

10 февраля журналист Иван Карпов сообщил, что футболисту предложили компенсацию до конца соглашения за разрыв договора.

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Все комментарии
bu7wya6qv484
bu7wya6qv484
сегодня в 15:01
С хорошими игроками так не расстаются.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:14
Думают,значит не очень устраивает его игра.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:06
Ну если он нужен, тогда непонятно о чем думают в руководстве
Гость
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