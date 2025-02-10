Агент Дасы допустил уход игрока из «Динамо»

Агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника «Динамо» Эли Дасы, прокомментировал информацию о возможном расторжении контракта игрока с клубом.
На данный момент мы не смогли договориться с «Динамо» о продлении контракта. Если мы не сможем сделать это к тому времени, когда Эли получит желаемое предложение из-за рубежа, то он уйдёт в конце сезона.
Тренерскому штабу очень нравится Даса. Они говорят об этом каждый день. Кроме того, статистические исследования показывают, что Эли — один из лучших правых защитников РПЛ.
10 февраля журналист Иван Карпов сообщил, что футболисту предложили компенсацию до конца соглашения за разрыв договора.