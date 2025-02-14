Аканджи выбыл на несколько недель из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи получил мышечную травму в заключительной части первого тайма матча против мадридского «Реала» (2:3). Игрок был заменён во время перерыва.
В настоящий момент английский клуб не делал официальных заявлений о тяжести травмы Аканджи. Однако, по информации источника, предварительное медицинское обследование показало, что футболисту потребуется несколько недель для восстановления.
Это означает, что швейцарский защитник пропустит предстоящие матчи АПЛ против «Ньюкасла» и «Ливерпуля», а также ответный матч против мадридского «Реала».