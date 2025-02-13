Нападающий «Челси» Джексон пропустит 6-8 недель

Форвард «Челси» Николас Джексон получил травму задней поверхности бедра в матче с «Вест Хэмом» (2:1).
Главный тренер «синих» Энцо Мареска подтвердил, что игрок пропустит от 6 до 8 недель.
Мы знали, что это мышечная проблема, но не понимали, насколько серьезная. Он чувствовал себя нормально, поэтому мы не думали, что это серьезная травма. К сожалению, после обследования выяснилось, что травма значительная – он выбыл на шесть-восемь недель.
Джексон травмирован, Гиу травмирован, остается Нкунку.
Джексон травмирован, Гиу травмирован, остается Нкунку.