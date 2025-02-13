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Нападающий «Челси» Джексон пропустит 6-8 недель

сегодня, 14:09

Форвард «Челси» Николас Джексон получил травму задней поверхности бедра в матче с «Вест Хэмом» (2:1).

Главный тренер «синих» Энцо Мареска подтвердил, что игрок пропустит от 6 до 8 недель.

Мы знали, что это мышечная проблема, но не понимали, насколько серьезная. Он чувствовал себя нормально, поэтому мы не думали, что это серьезная травма. К сожалению, после обследования выяснилось, что травма значительная – он выбыл на шесть-восемь недель.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:17
Джексон хоть и мазила, но тот играл нормально по всему полю (до моментов своих, когда уже надо бить), но вот Нкунку в последних играх, когда появлялся на поле был ещё хуже, притом значительно, и Нкунку как не крути не ЦН.
Джексон травмирован, Гиу травмирован, остается Нкунку.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:10
Шанс для Нкунку
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