Катастрофа в нападении «Арсенала». Артета потерял всех основных атакующих футболистов

1739387280

вчера, 22:08

Травмы у четырёх форвардов.

Не сработала идея с ложной девяткой

Артета пожаловался на отсутствие трансферов зимой. Но кто главный тренер «Арсенала»? После ухода Эду Гаспара, спортивного директора «канониров», Артета получил ещё больше власти. Раз не сумел убедить подписать сильного форварда, например, Александера Исака из «Ньюкасла», то сам виноват. Микель годами ищет нападающего. Каждый новый кандидат его не устраивает. В результате мощный Осимхен, сделавший футболистов «Наполи» чемпионами Италии, ест медовую пахлаву в Стамбуле.

А один из фаворитов АПЛ остался без опытного форварда до конца сезона. Хаверц не справлялся, а теперь получил коварную травму. Из Кая плохой форвард. После его промахов против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии неадекватный фанат угрожал расправой беременной Софии Хаверц, жене игрока. Неподобающее и незаконное поведение, полиция разбирается. А врачи «Арсенала» разобрались с диагнозом игрока. Атакующий хавбек вылетел из-за повреждения подколенного сухожилия.

Без Хаверца в центр атаки остается на данный момент одна опция, 17-летний Итан Нванери. Причем низенький левша атакующий хавбек, а не центральный нападающий, который давно нужен в основе сильного «Арсенала». Сильного, но без трофеев. Одна из причин – реализация. Теперь Артета может использовать схему «4-4-2». Например, Троссард и Стерлинг появятся в связке форвардов. Хотя Хаверц забивал, немец порол явные моменты. Опытные бельгиец и англичанин тоже умеют пробить мимо ворот.

Также будут ждать из лазарета Мартинелли. Молодой бразилец пропустит около месяца. И в этом случае есть проблема. Габриэл играл настолько плохо, что Артета искал ему замену на позиции левого вингера. Впрочем, поиски шли вяло. Похоже, американский владелец клуба Кронке дал денег на трансферы Райса и компании, не получил титулы и снова взялся за старое. «Арсенал» отказался от крутых сделок. Медлительность в очередной раз подвела Артету. Долго не признает собственные ошибки.

Отсутствие Сака остаётся важной преградой

Теперь у «Арсенала» нет сразу троих футболистов оптимальной основы в линии нападения. Мартинелли, Сака и Хаверц были основным выбором Артеты. Доволен Микель лишь игрой Букайо. Правый вингер на больничном с конца декабря. Его ожидают на поле в апреле. Сыграют без Сака против серьезных соперников. Впереди матчи против МЮ и «Челси» в АПЛ . Также непросто будет в гостях у «Ноттингем Форест». Впрочем, даже «Лестер» умеет работать упрямо.

«Арсенал» сам себя загнал в кадровый кризис. Зимой надо было надавить на «Лейпциг» и забрать Шешко. Хотя речь о сыром нападающем, Артета одобрил его переход. И «канониры» не настояли на трансфере прямо сейчас. Также могли забрать у «Борнмута» ганца Антуана Семеньо. Речь о правом вингере, но умеет менять позиции в атаке. Лучше, чем ставить Стерлинга на позицию «ложной девятки», учитывая форму Рахима. Также травмирован Габи Жезус.

Бразилец не вернется в апреле, как Сака, потому что порвал крестообразные связки. Настоящая катастрофа в атаке. И Артету сто раз предупреждали. Нельзя надеяться на финал Лиги чемпионов и победу в АПЛ , если зимой не усиливаешь линию, пострадавшую от травм. Стерлинг недавно сам был в лазарете. Скорее всего, Артета будет злиться на тренера по физической подготовке. У футболистов проблемы с коленями. Также начнут искать виновных среди врачей клуба.

Но иногда серия травм – роковая случайность. Именно ради этого набирают опытный резерв. «Арсенал» раздал молодых воспитанников. Артета не планировал использовать активную ротацию. Сорвались некоторые дорогие сделки. Раньше пробовали перехватить у «Челси» Мудрика. Теперь рады, что не подписали Михаила, ведь отстранен в деле с допингом. Допингом зимой мог стать любой нападающий с голами, а теперь выкручиваться без Сака и Хаверца.

Центральные форварды приносят клубам трофеи

«Манчестер Сити» в кризисе. Не могут выполнить план Гвардиолы на протяжении всего матча. Зато «горожане» забили два гола «Реалу», поскольку у них есть Холанд. Эрлинг снова неважно смотрелся в центральном матче. Но при нем техника завершения атак. С пенальти тоже частенько попадает в цель. А у «Арсенала» в этом сезоне были неважные матчи, где не хватало победного гола. Или после стандарта, ведь «канониры» умеют подавать мячи с краев поля, или в позиционной атаке.

В полуфинале Кубка Лиги «Ньюкасл» одержал две победы над «Арсеналом», так как у них есть Исак. Артета снова не получит внутренние кубки, из Кубка Англии они вылетели от МЮ . Выиграть Лигу чемпионов без основной тройки атаки тоже сложно. Также непросто будет опередить «Ливерпуль». Лучшие футболисты доступны Слоту. «Красные» благодаря потерям конкурента становятся ближе к триумфу. А вот Артету ждут непростые разговоры. Клубу нужен новый спортивный директор к лету.

«Арсенал» нуждается в сильных новичках. Причем Шешко и другие кандидаты в центр атаки не убеждают. Стоило искать мощного форварда с неприличной результативностью. Артета пробует подписать человека, которого сможет приручить и заставить подстраиваться под схемы. Микель не всегда умеет выжать из футболистов максимум. Хавбек Мерино, подписанный прошлым летом – актуальный пример. Причем в этом случае новичок говорит на испанском языке и прекрасно знает стиль Артеты.

Микель построил команду, которая нуждается в центральном нападающем, как «Манчестер Сити» нуждался в Холанде. Новый сезон выбивается, но Эрлинг ставил рекорды в прошлом, выигрывая трофеи. С Хаверцом кубки лишь снились. А без Кая всё ещё хуже. Обидная для «Арсенала» ситуация. Разгромили «горожан», а теперь надо надеяться, что Эдегор и компания справятся без форвардов. Или самого норвежца переведут в центр атаки? Капитана есть кому подменить в центре поля.