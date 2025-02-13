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Стало известно, когда Лавия вернётся на поле

сегодня, 15:13

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия, скорее всего, вернётся в строй после перерыва на матчи сборных. Данную информацию подтвердил главный тренер «синих» Энцо Мареска.

Потребуется некоторое время, чтобы Ромео Лавия был готов к игре, вероятно, это произойдёт в конце марта.

Напомним, Лавия перешёл в «Челси» из «Саутгемптона» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2030 года. В текущем сезоне 21-летний опорный полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Челси» Николас Джексон пропустит 6-8 недель.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:19, ред.
Ещё один вечно травмированный 😁 но безумно талантливый.
Гость
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