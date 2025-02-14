Аморим: «Мы можем всё изменить за несколько лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил шансы команды на чемпионство к 2028 году.

Да, мы разговариваем об этом. Наша цель — выиграть АПЛ , мы можем всё изменить за несколько лет.

Сейчас мы в непростом положении, нам нужно работать ежедневно, шаг за шагом.