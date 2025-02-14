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Аморим: «Мы можем всё изменить за несколько лет»

вчера, 17:46

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил шансы команды на чемпионство к 2028 году.

Да, мы разговариваем об этом. Наша цель — выиграть АПЛ, мы можем всё изменить за несколько лет.

Сейчас мы в непростом положении, нам нужно работать ежедневно, шаг за шагом.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:22
несколько лет ...
нет у него такого срока !
9jeuj7fbymkq
9jeuj7fbymkq
вчера в 20:16
С эти тренером? Терзают меня смутные сомнения
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:54
аморим прям восточный мудрец)))

" за пару лет либо шах, либо ишак умрёт"
shur
shur
вчера в 19:09
...дело в том,что опытный Тренер , мудрый Тренер, не разговаривает,
тем более, не планирует задачи на 20 лет вперёд! Он каждой игрой доказывает это на практике ! Мы не знаем как Реал с Сити 18-ого сыграют, а он уже за три года всех опустил и АПЛ взял....?!?!?!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:11
Ну это новый "Клопп" не иначе, удача ему не нужна, ну а трудолюбию он сам сопутствует! Поглядим, чем дело закончится, просто поглядим...
Вещий
Вещий
вчера в 18:01
Есть сомнения.... но поделаю удачи в таком деле.
mw2hjudh9usy
mw2hjudh9usy
вчера в 17:56
Стоит только пожелать успехов в таком желании.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:54
Чемпионство в АПЛ или Чемпионшипе? Второе вполне реально в 28-м году. 🤔
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:50
Не думаю что ему дадут эти несколько лет
Гость
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