Аморим: «Мы можем всё изменить за несколько лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил шансы команды на чемпионство к 2028 году.
Да, мы разговариваем об этом. Наша цель — выиграть АПЛ, мы можем всё изменить за несколько лет.
Сейчас мы в непростом положении, нам нужно работать ежедневно, шаг за шагом.
нет у него такого срока !
нет у него такого срока !
" за пару лет либо шах, либо ишак умрёт"
" за пару лет либо шах, либо ишак умрёт"
тем более, не планирует задачи на 20 лет вперёд! Он каждой игрой доказывает это на практике ! Мы не знаем как Реал с Сити 18-ого сыграют, а он уже за три года всех опустил и АПЛ взял....?!?!?!
тем более, не планирует задачи на 20 лет вперёд! Он каждой игрой доказывает это на практике ! Мы не знаем как Реал с Сити 18-ого сыграют, а он уже за три года всех опустил и АПЛ взял....?!?!?!