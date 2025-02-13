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В «Барселоне» рассказали о будущем Араухо

сегодня, 15:46

Спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил, что «сине-гранатовые» никогда не рассматривали возможность продажи своего защитника Рональда Араухо.

Мы никогда не хотели продавать Рональдо Араухо. Он счастлив здесь. Если в будущем по какой-либо причине возникнет необходимость в переменах, он всегда готов сообщить нам об этом. Но я не думаю, что это то, чего он хочет, иначе он не продлил бы контракт.

Напомним, Араухо выступает за основную команду «Барселоны» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей во всех турнирах, в которых забил мяч, отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайца в 55 миллионов евро.

Ранее Араухо прокомментировал продление контракта с «Барселоной».

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Ангел неБесГрешен
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