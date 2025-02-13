Неймар сказал, когда он будет готов на 100%

Нападающий «Сантоса» после матча 9-го тура Лиги Паулиста с «Коринтиансом» (1:2) рассказал журналистам, сколько времени ему потребуется для того, чтобы вернуться в форму.

Физически я был намного лучше. Я чувствовал себя немного лучше, чем в последней игре. Я не смогу восстановиться на 100 процентов в одночасье, но через две-три игры, думаю, буду в порядке. Тренер думает обо мне в каждой игре. У нас есть ещё три финала, и я уверен, что стану лучше.