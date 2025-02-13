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Неймар сказал, когда он будет готов на 100%

сегодня, 17:43

Нападающий «Сантоса» Неймар после матча 9-го тура Лиги Паулиста с «Коринтиансом» (1:2) рассказал журналистам, сколько времени ему потребуется для того, чтобы вернуться в форму.

Физически я был намного лучше. Я чувствовал себя немного лучше, чем в последней игре. Я не смогу восстановиться на 100 процентов в одночасье, но через две-три игры, думаю, буду в порядке. Тренер думает обо мне в каждой игре. У нас есть ещё три финала, и я уверен, что стану лучше.

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Все комментарии
megfugx9wr64
megfugx9wr64
сегодня в 19:08
Стоит пожелать ему только удачи.
adekvat
adekvat
сегодня в 18:54
Три финала? Пару игр без травмы уже бы результат был бы положительный.
vdr9ts7ejy4k
vdr9ts7ejy4k
сегодня в 18:35
Вы не любите Неймара? Да вы просто не умеете его готовить! Ну в смысле, на 100 процентов)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 18:25
Какая разница какая у него "форма".. Будет играть постоянно. Как и Авейру в Насре.. Хе.. 🤣
gxzadna86j4u
gxzadna86j4u
сегодня в 18:18
Обещанного как говорится долго ждать придётся
112910415
112910415
сегодня в 18:07
ура !
впрочем, посмотрим, как оно будет
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:59, ред.
Мало ли что сказал Неймар, хватит заглядывать ему в рот... Для футбола этот человек уже давно закончился. Аль-Хиляль с большим трудом избавился от бразильца, заплатив огромные деньги. Казалось бы, карьере конец, но тут появился сердобольный Сантос. Ну что же, он сам подписал себе проблему. Решил учиться на своих ошибках?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:49
Посмотрим на сколько слова не разойдутся с делом...
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