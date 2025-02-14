Гвардиола ответил на вопрос о проблемах команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий касательно проблем команды.
Тут не одна конкретная проблема – если бы было так, с ней можно было бы легко справиться. Мы всегда чувствовали себя очень комфортно с мячом, а сейчас всё изменилось. В таких случаях приходится полагаться на физику, но в этом мы уступаем другим командам.
Каждый раз, когда мы достигаем результата, настроение у всех становится лучше, но нынешний сезон складывается так, как складывается, и нам нужно стараться побеждать чаще.
Во всех бедах Сити реально пугает только одно - ты зачем себе лицо расцарапал? Это уже психические отклонения. Тревозно за Пепа.
Во всех бедах Сити реально пугает только одно - ты зачем себе лицо расцарапал? Это уже психические отклонения. Тревозно за Пепа.
дорогого стоит !!! Как правило это либо неожиданный всплеск,подъём
на другой уровень, либо постараться держать эту планку долгие годы! Но всё уперается , к сожалению, в возраст игроков и их морально-физическое состояние, да и Тренера это касается в первую очередь!!!
дорогого стоит !!! Как правило это либо неожиданный всплеск,подъём
на другой уровень, либо постараться держать эту планку долгие годы! Но всё уперается , к сожалению, в возраст игроков и их морально-физическое состояние, да и Тренера это касается в первую очередь!!!