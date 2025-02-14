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Гвардиола ответил на вопрос о проблемах команды

вчера, 18:37

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий касательно проблем команды.

Тут не одна конкретная проблема – если бы было так, с ней можно было бы легко справиться. Мы всегда чувствовали себя очень комфортно с мячом, а сейчас всё изменилось. В таких случаях приходится полагаться на физику, но в этом мы уступаем другим командам.

Каждый раз, когда мы достигаем результата, настроение у всех становится лучше, но нынешний сезон складывается так, как складывается, и нам нужно стараться побеждать чаще.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:00
Как сказал Пике,что после множества трофей наступила какая то апатия,не могли вкладываться полностью.Думаю игроки М Сити устали побеждать и наступила апатия,поэтому начали как Барса в те годы позориться.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:11
Шта?..
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:06
Надо выходить из зоны комфорта и все наладится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:53
То что с физикой проблемы это вина Пепа!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:49
Всё бывает. И неудачи случаются, и побеждать всегда невозможно, и футболисты победами насыщаются...
Во всех бедах Сити реально пугает только одно - ты зачем себе лицо расцарапал? Это уже психические отклонения. Тревозно за Пепа.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:47
Главная проблема Манчестер Сити это главный тренер... Странно, но хозяева всё понимают, но ничего не делают. Впрочем, всё равно это скоро всплывёт.
shur
shur
вчера в 19:29
...столько пережито вместе,столько достижений вместе взято, это
дорогого стоит !!! Как правило это либо неожиданный всплеск,подъём
на другой уровень, либо постараться держать эту планку долгие годы! Но всё уперается , к сожалению, в возраст игроков и их морально-физическое состояние, да и Тренера это касается в первую очередь!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:26
У МС сейчас столько проблем , что Пеп устал о них говорить...
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