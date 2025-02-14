Гвардиола ответил на вопрос о проблемах команды

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий касательно проблем команды.

Тут не одна конкретная проблема – если бы было так, с ней можно было бы легко справиться. Мы всегда чувствовали себя очень комфортно с мячом, а сейчас всё изменилось. В таких случаях приходится полагаться на физику, но в этом мы уступаем другим командам.

Каждый раз, когда мы достигаем результата, настроение у всех становится лучше, но нынешний сезон складывается так, как складывается, и нам нужно стараться побеждать чаще.