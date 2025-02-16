«Манчестер Юнайтед» подтвердил травму своего самого результативного игрока

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что нападающий Амад Диалло получил травму лодыжки.
Наш действующий игрок месяца получил травму на тренировке в Каррингтоне в преддверии воскресного матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ.
Очевидно, что он пропустит выезд в Лондон, где он уже забивал в этом сезоне, в Кубке Карабао, и, как ожидается, выбыл из строя на несколько недель.
В текущем розыгрыше АПЛ Диалло забил 6 голов, что является лучшим показателем среди игроков МЮ.
изгонять, во тогда точно "время перемен".....или бегайте с ним трусцой,вольготно, никого не задевая, хотите туда пас, хотите оттуда не пойдёт покричит, поплачет, взбрыкнёт, с ним команда не развивается, а стоит на месте, отнюдь не лидер!!! ...А смотрится, потому что другие гораздо слабее технически....!!!
изгонять, во тогда точно "время перемен".....или бегайте с ним трусцой,вольготно, никого не задевая, хотите туда пас, хотите оттуда не пойдёт покричит, поплачет, взбрыкнёт, с ним команда не развивается, а стоит на месте, отнюдь не лидер!!! ...А смотрится, потому что другие гораздо слабее технически....!!!