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«Манчестер Юнайтед» подтвердил травму своего самого результативного игрока

вчера, 13:34

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что нападающий Амад Диалло получил травму лодыжки.

Наш действующий игрок месяца получил травму на тренировке в Каррингтоне в преддверии воскресного матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ.

Очевидно, что он пропустит выезд в Лондон, где он уже забивал в этом сезоне, в Кубке Карабао, и, как ожидается, выбыл из строя на несколько недель.

В текущем розыгрыше АПЛ Диалло забил 6 голов, что является лучшим показателем среди игроков МЮ.

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Все комментарии
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
...ничего молодые дождутся, Я верю, после америкосов-владельцев прийдёт мессия и настанет время Ферги,Кантаны и птенцов Алекса!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:58, ред.
Этот путь - ходьба по кругу. 15 лет уж ходят. Так и будут на диете № 5 сидеть безвылазно, - ни шашлыка тебе, не выпивки породистой, одна кашка тёртая, да сухарики...
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:55
...ну что ж, без ремарочки видно не обойтись, это значит что посеешь,то и пожнёшь, нравится вам игра без яиц, приятного аппетита, увольте,у меня стол №5....!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:01
Он хоть и без яиц, но дело своё знает. Порядок в игре надо из середины поля начинать строить. А на пустом месте нихрена не вырастит.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
...собака в Фернандыше зарыта ,как вы это не поймёте, вместе с чисткой команды надо засевшую в головах манеру игры португальца
изгонять, во тогда точно "время перемен".....или бегайте с ним трусцой,вольготно, никого не задевая, хотите туда пас, хотите оттуда не пойдёт покричит, поплачет, взбрыкнёт, с ним команда не развивается, а стоит на месте, отнюдь не лидер!!! ...А смотрится, потому что другие гораздо слабее технически....!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:32
...Я прочитал спартаковцы и на миг представил Народную Команду с
этими процедурами!!!!
shur
shur
вчера в 15:30
...Он просто на автобусе ездить боится....!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:49
Амад Диалло лучший игрок МЮ ))
а так, да. есть много ненужных игроков в команде, которых надо выставит из команды, как когда то спартанцы слабых детей сбрасывали со скалы.
но говорят, это миф.
Горожане
Горожане
вчера в 14:01
Где тонко там и рвётся!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
Пусть из академии молодняк ставят. Кто-нибудь да всё равно выстрелит. А с этим отработанным материалом далеко не уедешь, - так и будут навоз месить, а не играть.

P.S. Оставить Бруну, Мартинеса и Гарначчо. Остальных в утиль.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 13:39
Без него красным дьяволам будет ещё сложнее чем раньше набирать очки.
Гость
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