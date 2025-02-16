«Манчестер Юнайтед» подтвердил травму своего самого результативного игрока

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что нападающий получил травму лодыжки.

Наш действующий игрок месяца получил травму на тренировке в Каррингтоне в преддверии воскресного матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ .

Очевидно, что он пропустит выезд в Лондон, где он уже забивал в этом сезоне, в Кубке Карабао, и, как ожидается, выбыл из строя на несколько недель.