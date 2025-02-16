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Майну может пропустить 2-3 недели

вчера, 10:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Коби Майну пропустит игру 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» из-за травмы. Окончательные сроки восстановления пока не определенны, но ожидается, что футболист может выбыть на 2-3 недели.

В текущем сезоне Майну сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился голевой передачей. Напомним, игра между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, начало в 19:30 по московскому времени. Манкунианцы занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, а лондонцы — 15-е. Команды разделяет два очка.

Ранее сообщалось, что самый результативный игрок «Манчестер Юнайтед» пропустит остаток сезона.

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Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 10:56
Удачи обоим коллективам. К игре они подходят с полными лазаретами, но будем надеяться что результативная ничья сегодня устроит оба коллектива.
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