Майну может пропустить 2-3 недели

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вчера, 10:54

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» пропустит игру 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» из-за травмы. Окончательные сроки восстановления пока не определенны, но ожидается, что футболист может выбыть на 2-3 недели.

В текущем сезоне Майну сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился голевой передачей. Напомним, игра между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, начало в 19:30 по московскому времени. Манкунианцы занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ , а лондонцы — 15-е. Команды разделяет два очка.

Ранее сообщалось, что самый результативный игрок «Манчестер Юнайтед» пропустит остаток сезона.