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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/8 финала азиатской ЛЧ

вчера, 14:51

«Шаньдун Тайшань» принял решение не играть в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии. Азиатская конфедерация футбола (АКФ) официально подтвердила отказ клуба от участия в матче с корейской командой «Ульсан», который был запланирован на сегодня в 13:00 по московскому времени.

Китайская сторона пояснила, что причиной снятия с турнира являются серьезные проблемы со здоровьем игроков, из-за которых состав команды не может быть сформирован. АКФ поручила соответствующим органам комитета организации провести расследование сложившейся ситуации.

«Шаньдун Тайшань», занимавший 8-е место в группе с 10 очками после 7 матчей, нуждался в победе над «Ульсаном» для попадания в 1/8 финала. В связи со снятием с турнира результаты команды аннулированы, и она занимает последнее место в группе.

Автоматическую квалификацию в плей-офф получил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», под руководством Леонида Слуцкого. До завершения тура команда занимала 7-е место с 10 очками после 8 матчей.

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Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:46
япошки там в лиге конечно рулят

Иокогама Ф. Маринос
Кавасаки Фронтале
ilichsityFC
ilichsityFC
вчера в 17:48
Это Леня все купил! Ну или Гинер для Лени, по старой памяти.
2hu3ddhb84s9
2hu3ddhb84s9
вчера в 17:01
Фортуну надо использовать
112910415
112910415
вчера в 16:49
вот он какой, попутный ветер !
Вещий
Вещий
вчера в 16:12
Вот так... Лёня возьмёт ЛЧ.... и не важно что Азиатская
c8s7gs7fznxh
c8s7gs7fznxh
вчера в 15:55
Вот это ниШеньхуа себе чего пельмешонок Лёня творит!
whu38cx8t8p6
whu38cx8t8p6
вчера в 15:43
Возможно, даже выиграет Кубок.
Futurista
Futurista
вчера в 15:03
Лени Слуцкого Шанхай Шэньхуа не проигрывает ни...чего)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:00
Вовремя все прояснилось с здоровьем игроков Шаньдуна))) скорей всего в плей офф АЛЧ команда Слуцкого с Аль Хиляль.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:58
Лёня , тебе останавливаться на 1/8 не почину - Вперёд в Финал ! )
Гость
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