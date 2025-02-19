«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/8 финала азиатской ЛЧ

1739965876

вчера, 14:51

«Шаньдун Тайшань» принял решение не играть в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии. Азиатская конфедерация футбола (АКФ) официально подтвердила отказ клуба от участия в матче с корейской командой «Ульсан», который был запланирован на сегодня в 13:00 по московскому времени.

Китайская сторона пояснила, что причиной снятия с турнира являются серьезные проблемы со здоровьем игроков, из-за которых состав команды не может быть сформирован. АКФ поручила соответствующим органам комитета организации провести расследование сложившейся ситуации.

«Шаньдун Тайшань», занимавший 8-е место в группе с 10 очками после 7 матчей, нуждался в победе над «Ульсаном» для попадания в 1/8 финала. В связи со снятием с турнира результаты команды аннулированы, и она занимает последнее место в группе.

Автоматическую квалификацию в плей-офф получил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», под руководством . До завершения тура команда занимала 7-е место с 10 очками после 8 матчей.