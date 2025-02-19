Частный самолёт Роналду не выпускают из аэропорта Манчестера

Частный самолет нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду задержан в аэропорту Манчестера по причине возникшей технической неисправности.
Воздушное судно, стоимость которого оценивается в 61 миллион фунтов стерлингов, прибыло в Манчестер в пятницу. В ближайшее время его вылет невозможен, поскольку на одном из стекол обнаружена трещина.
Для того чтобы покинуть территорию аэропорта, необходимо устранение технической неполадки. В настоящий момент специалисты ожидают поставки необходимых запчастей для проведения ремонта.
Не сообщается, находился ли 40-летний форвард на борту самолета в момент инцидента.