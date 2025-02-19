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Частный самолёт Роналду не выпускают из аэропорта Манчестера

вчера, 11:37

Частный самолет нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду задержан в аэропорту Манчестера по причине возникшей технической неисправности.

Воздушное судно, стоимость которого оценивается в 61 миллион фунтов стерлингов, прибыло в Манчестер в пятницу. В ближайшее время его вылет невозможен, поскольку на одном из стекол обнаружена трещина.

Для того чтобы покинуть территорию аэропорта, необходимо устранение технической неполадки. В настоящий момент специалисты ожидают поставки необходимых запчастей для проведения ремонта.

Не сообщается, находился ли 40-летний форвард на борту самолета в момент инцидента.

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