Болельщик «Ливерпуля» забил первый гол на новом стадионе «Эвертона»

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вчера, 20:58

«Эвертон» провёл первый тестовый матч на новом стадионе. Поединок посетили 10 тысяч человек, включая представителей новых владельцев клуба из The Friedkin Group.

В игре встретились молодёжные команды (U-18) «ирисок» и «Уигана». Первый гол забил полузащитник «латикс» Харрисон Риммер, которому понадобилось для этого 12 минут. Что примечательно, футболист является болельщиком соседа и соперника «Эвертона» — «Ливерпуля». После гола он поднял шесть пальцев в знак количества титулов «красных» в Лиге чемпионов.