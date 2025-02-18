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Болельщик «Ливерпуля» забил первый гол на новом стадионе «Эвертона»

вчера, 20:58

«Эвертон» провёл первый тестовый матч на новом стадионе. Поединок посетили 10 тысяч человек, включая представителей новых владельцев клуба из The Friedkin Group.

В игре встретились молодёжные команды (U-18) «ирисок» и «Уигана». Первый гол забил полузащитник «латикс» Харрисон Риммер, которому понадобилось для этого 12 минут. Что примечательно, футболист является болельщиком соседа и соперника «Эвертона» — «Ливерпуля». После гола он поднял шесть пальцев в знак количества титулов «красных» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:59
Ну теперь Ливер простор обязан выиграть АПЛ.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:44
Риммер вошел в историю Ливерпуля)) тем более Уиган выиграл у ирисок 2-1.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:32
Можт он 6 АПЛ Пепа имел ввиду) Лол, конечно, раз известно что Красный, всё с ним ясно))) Надо было египетский танец станцевать, было б очевиднее)
Migelito
Migelito
вчера в 21:23
Иронично, однако)
txu9hq5r6xnx
txu9hq5r6xnx
вчера в 21:00
Команда и болельщики в этом сезоне у красных рулят
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