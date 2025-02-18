В Испании появится межведомственная комиссия по организации ЧМ-2030

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вчера, 20:18

Совет министров Испании во вторник одобрил создание межведомственной комиссии, отвечающей за координацию подготовки и организации чемпионата мира по футболу 2030 года, который страна проведёт совместно с Марокко и Португалией.

Комиссия будет вести диалог с правительствами двух других принимающих турнир стран, а также отвечать за укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами и за продвижение мероприятий, связанных с мундиалем, обеспечивая их максимальное распространение.

Возглавит новый орган министр образования, профессиональной подготовки и спорта Пилар Алегрия. Заместителем станет глава Высшего совета по спорту (CSD) Хосе Мануэль Родригес Урибес.