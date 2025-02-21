В махачкалинском «Динамо» оценили трансферную работу клуба

Президент махачкалинского «Динамо» прокомментировал трансферную кампанию клуба.

Не совсем доволен трансферной кампанией клуба. Понимаю, что можно, а что нельзя сделать. У нас ограниченный ресурс. Можно было сделать больше, но сделали то, что смогли. Это не совсем плохо, потому что в команде будет много молодежи. Да, это нестабильность, но ребята перспективные. Посмотрим, как будут работать и смогут ли себя проявить в ближайшее время. Помешкин и другие футболисты — одаренные ребята, но им в самом начале будет тяжело выиграть место в стартовом составе. Скамейка у нас стала более длинной.