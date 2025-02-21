Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В махачкалинском «Динамо» оценили трансферную работу клуба

сегодня, 19:57

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал трансферную кампанию клуба.

Не совсем доволен трансферной кампанией клуба. Понимаю, что можно, а что нельзя сделать. У нас ограниченный ресурс. Можно было сделать больше, но сделали то, что смогли. Это не совсем плохо, потому что в команде будет много молодежи. Да, это нестабильность, но ребята перспективные. Посмотрим, как будут работать и смогут ли себя проявить в ближайшее время. Помешкин и другие футболисты — одаренные ребята, но им в самом начале будет тяжело выиграть место в стартовом составе. Скамейка у нас стала более длинной.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кутепов рассказал о негативном периоде в карьере
Сегодня, 18:23
Кевин Ленини: «У меня есть качества, позволяющие быть в ПСЖ»
Сегодня, 17:58
Николич: «Ставлю себе и команде всегда только самые высокие задачи»
Сегодня, 17:26
В «Сочи» озвучили задачу на оставшуюся часть сезона
Сегодня, 14:42
Солари: «Я уже готов к возобновлению сезона»
Сегодня, 10:59
Солари отметил сходство российского и аргентинского футбола
Сегодня, 10:50
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:42
Это хорошо, что Махачкала делает ставку на перспективных молодых ребят. Может, как раз, ограниченность в финансах заставит и другие клубы опираться на талантливых российских парней. А Динамо Мх пожелаю успехов в весенней части чемпионата России по футболу ⚽
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:39
Аксакалы футбола немного недовольны...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 