Николич: «Ставлю себе и команде всегда только самые высокие задачи»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о задачах команды в нынешнем сезоне.

Вы знаете, что я максималист и ставлю себе и команде всегда только самые высокие задачи — вершина чемпионата и выиграть Кубок. И если не будет давления, я сам буду давить на всех. Другие позиции меня не устраивают. Однако я также и реалист и понимаю, как это звучит сейчас с 6-го места чемпионата.

Наша задача — работать и работать, и мне нравятся те процессы по строительству команды, которые сейчас происходят. Мы все еще молоды и продолжаем расти, но конечная наша цель — и мы должны это постоянно держать в голове — это только вершина.