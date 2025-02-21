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Солари: «Я уже готов к возобновлению сезона»

сегодня, 10:59

Нападающий «Спартака» Пабло Солари оценил свою готовность в преддверии рестарта РПЛ.

Физически чувствую себя очень хорошо. Я же проходил предсезонную подготовку в «Ривере», потом работал индивидуально, отдельно от моих товарищей, и уже набрал достаточно неплохую форму. Думаю, я уже готов к возобновлению сезона. Я такой человек, что всегда тщательно готовлюсь к играм. Работоспособность — одно из главных моих качеств. И чем чаще я выхожу на поле, тем лучше себя чувствую.

Ранее Солари отметил сходство аргентинского и российского футбола.

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Все комментарии
hmkav6p4aru3
hmkav6p4aru3
сегодня в 12:10
Курс похудения не нужен, уже хорошо.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:33, ред.
И я готов тоже, валидол закуплен, искромётные метафоры для критики руководства, тренера и Денисова уже придуманы, предсезонка прошла на 5+
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:04
Филиал чемпионата Южной Америки скоро стартует...
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