Солари: «Я уже готов к возобновлению сезона»

Нападающий «Спартака» оценил свою готовность в преддверии рестарта РПЛ .

Физически чувствую себя очень хорошо. Я же проходил предсезонную подготовку в «Ривере», потом работал индивидуально, отдельно от моих товарищей, и уже набрал достаточно неплохую форму. Думаю, я уже готов к возобновлению сезона. Я такой человек, что всегда тщательно готовлюсь к играм. Работоспособность — одно из главных моих качеств. И чем чаще я выхожу на поле, тем лучше себя чувствую.