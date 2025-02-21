Кутепов рассказал о негативном периоде в карьере

Защитник «Велеса» рассказал о самом негативном периоде в своей карьере.

Наверное, тот период, когда я долго был без игровой практики.

Это было в «Спартаке», я много не играл, а попытки уйти в аренду не увенчались успехом, меня не отпускали. Мне просто говорили: «Извини, но мы хотим, чтобы ты был здесь». Ты рвешься играть, но тебе не дают. Это был один из самых негативных периодов.

Это было время перед тем, как я ушел из команды. Мне говорили, что терять футболиста, который может выходить на замену без потери качества, очень странно. Поэтому меня не отпускали.

С одной стороны, их можно понять. С другой – ни за что не понимаю. Я так не хотел.