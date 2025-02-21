Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

Кутепов рассказал о негативном периоде в карьере

сегодня, 18:23

Защитник «Велеса» Илья Кутепов рассказал о самом негативном периоде в своей карьере.

Наверное, тот период, когда я долго был без игровой практики.

Это было в «Спартаке», я много не играл, а попытки уйти в аренду не увенчались успехом, меня не отпускали. Мне просто говорили: «Извини, но мы хотим, чтобы ты был здесь». Ты рвешься играть, но тебе не дают. Это был один из самых негативных периодов.

Это было время перед тем, как я ушел из команды. Мне говорили, что терять футболиста, который может выходить на замену без потери качества, очень странно. Поэтому меня не отпускали.

С одной стороны, их можно понять. С другой – ни за что не понимаю. Я так не хотел.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кевин Ленини: «У меня есть качества, позволяющие быть в ПСЖ»
Сегодня, 17:58
Николич: «Ставлю себе и команде всегда только самые высокие задачи»
Сегодня, 17:26
В «Сочи» озвучили задачу на оставшуюся часть сезона
Сегодня, 14:42
Солари: «Я уже готов к возобновлению сезона»
Сегодня, 10:59
Солари отметил сходство российского и аргентинского футбола
Сегодня, 10:50
Солари: « Я доволен первыми игровыми минутами и первым забитым мячом»
Сегодня, 09:51
Сортировать
Все комментарии
felix
felix
сегодня в 20:08
Сидел бы дальше на лавке, деньги не жмут нашим профи)))Дурак
yzave6yx4s45
yzave6yx4s45
сегодня в 19:50
Как это так ЗМСу не давали играть в спартаке?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:24
О таких говорят, что в прошлом у него было блестящее будущее... Начинал Илья очень прилично, типичный итальянский защитник - хорошая техника и видение игры, отличный первый пас, силён в единоборствах. Но, видимо, Кутепов не выдержал громкого звука медных труб и у него появился непонятный апломб. На этом перспективный игрок и закончился
drug01
drug01
сегодня в 18:57
А он подавал большие надежды. Мне жаль что его водили за нос!
112910415
112910415
сегодня в 18:48
не потянул ... так бывает !
t0s1k
t0s1k
сегодня в 18:44
Бро, а теперь ты в Велесе, надеюсь доволен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 