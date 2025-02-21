Солари отметил сходство российского и аргентинского футбола

Нападающий «Спартака» ответил на вопрос о сходстве российского и аргентинского футбола.

Мне сложно сравнивать российский футбол с аргентинским на основании одного контрольного матча (против «Торпедо» в Белеке). Но в каких-то аспектах игра похожа. Здесь тоже нужно много двигаться и отрабатывать в обороне, важны коллективные взаимодействия. Для меня это не новость, я комфортно чувствую себя такой в игре.