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Солари отметил сходство российского и аргентинского футбола

сегодня, 10:50

Нападающий «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о сходстве российского и аргентинского футбола.

Мне сложно сравнивать российский футбол с аргентинским на основании одного контрольного матча (против «Торпедо» в Белеке). Но в каких-то аспектах игра похожа. Здесь тоже нужно много двигаться и отрабатывать в обороне, важны коллективные взаимодействия. Для меня это не новость, я комфортно чувствую себя такой в игре.

Ранее Солари поделился впечатлениями от первого матча в составе «Спартака», в котором ему удалось забить один мяч.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 12:28
Солари: оказывается в России как и в Аргентине в футбол без клюшек играют.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:31
Наверное совсем не правильно составлять своё впечатление об РПЛ по игре с командой из ФНЛ. Игры вчерашней не видел, но будем надеяться что Пабло не хуже на своей позиции чем Барко на своей.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:05
- Мяч круглый, судья в поле, одиннадцать футболистов в команде - полное сходство с аргентинским футболом, - отметил Солари, - жаль только, что Абаскаля уволили, он рубли в евро хорошо переводил.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:53
Наверно щас во всех лигах надо двигаться и отрабатывать в обороне)))
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