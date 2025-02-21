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В махачкалинском «Динамо» рассказали, к какому результату клуб стремится

сегодня, 21:33

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, какой результат по итогам сезона в клубе будут считать успешным.

Атаковать надо лучше и не проигрывать матчи, которые ты должен выиграть. Например, с «Рубином» последняя игра: мы ведем 2:0, серия грубых ошибок, — мы уступаем 2:3. И в этой игре как раз‑таки мы изменили себе, мы не были похожи на себя. Если бы мы провели серию таких игр, как с «Рубином», матча три‑четыре, то я бы не смог поставить даже удовлетворительную оценку, несмотря на то, что мы были несколько выше зоны вылета.

— В этом году если в десятку попадем, это будет достойный результат для нас. Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Надо постараться подняться.

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