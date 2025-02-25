Гендиректор «Рубина»: «За хорошие деньги готовы рассмотреть продажу Даку»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб готов расстаться с нападающим Мирлиндом Даку за хорошую сумму.
Главный тренер с ним в хорошем контакте, регулярно общаются.
Официальных предложений в клуб не поступало.
Будут предложения — будем думать. За хорошие деньги готовы рассмотреть его продажу, как и любого другого футболиста. Надо понимать, что они тоже хотят расти.
Напомним, Даку перешёл в «Рубин» из «Осиека» в июле 2023 года за 1,2 миллиона евро. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 19 матчей, 9 голов и 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает албанца в 7 миллионов евро.
Ранее в «Рубине» объяснили отсутствие трансферов в зимнее окно.