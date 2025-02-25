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Гендиректор «Рубина»: «За хорошие деньги готовы рассмотреть продажу Даку»

вчера, 15:29

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб готов расстаться с нападающим Мирлиндом Даку за хорошую сумму.

Главный тренер с ним в хорошем контакте, регулярно общаются.

Официальных предложений в клуб не поступало.

Будут предложения — будем думать. За хорошие деньги готовы рассмотреть его продажу, как и любого другого футболиста. Надо понимать, что они тоже хотят расти.

Напомним, Даку перешёл в «Рубин» из «Осиека» в июле 2023 года за 1,2 миллиона евро. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 19 матчей, 9 голов и 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает албанца в 7 миллионов евро.

Ранее в «Рубине» объяснили отсутствие трансферов в зимнее окно.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 18:09
Дело за малым, дождаться достойных предложений.
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