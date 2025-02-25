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«Спартак» проявлял интерес к основному полузащитнику «Бреста»

вчера, 15:06

«Спартак» проявлял интерес к полузащитнику «Бреста» Махди Камара. Но до конкретного предложения дело не дошло.

Камара — воспитанник «Сент-Этьена». За «Брест» он выступает с августа 2022 года. Контракт Камара действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает француза гамбийского происхождения в 10 миллионов евро.

Ранее «Спартак» вышел из переговоров по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:58
Началось очередное перечисление всех кого не подписал Спартак. А мы итак заметили что Спартак подписал только лишь одного футболиста в качестве усиления в зимнее трансферное окно, и ещё два это какие то махинации с деньгами Лукойла опять. А планов было вагон и маленькая тележка как обычно, это мы в курсе, шум слышали, ветки в окна били.
NbKA555
NbKA555
вчера в 16:13, ред.
Если правда,то это грамотное усиление в перспективе.Брест с их бюджетом выступает выше всех ожиданий,особенно в ЛЧ засветились.Матчи с ПСЖ не в счет.Поэтому за круглую сумму будут отпускать игроков,чтобы заработать после такого сезона.Мощный и с хорошим пасом,зрелый.То что надо.Дай Бог,если получится!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:59
И да чуть не забыл- в раме железно должен быть Помазун-считаю его трансфер большой удачей. Макса на лавку. Вперед Спартак!
ku75zc729yfj
ku75zc729yfj
вчера в 15:51
Так и чем всё закончилось то?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:46, ред.
Главное сейчас-спокойно и без спешки подбирать мощного опорника. Французская лига или ЛА. Мощный с хорошим пасом и атлетизмом. Договариваться заранее а не тратить время на чудаков типа Илича или руководов Бешикташа. Зенит даже если оступится в первых играх-начнутся подковерные подляны с топкой конкурентов и выдвижением Зенита на первое место. А мощный укомплектованный состав нужно брать уже с прицелом на следующий сезон. Сейчас нападение -топ. Левый краек вместо Денисова и опорник-и пазл наконец сложится. Удачи нам!
aaem7jwn39e4
aaem7jwn39e4
вчера в 15:28
У нас своих таких футболистов хватает.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:25
Проявлял но не срослось! Так что это все пустая болтовня
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:12
Нет конкретики - рано , что то говорить.
Гость
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