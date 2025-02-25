«Спартак» проявлял интерес к основному полузащитнику «Бреста»

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вчера, 15:06

«Спартак» проявлял интерес к полузащитнику «Бреста» . Но до конкретного предложения дело не дошло.

Камара — воспитанник «Сент-Этьена». За «Брест» он выступает с августа 2022 года. Контракт Камара действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает француза гамбийского происхождения в 10 миллионов евро.

Ранее «Спартак» вышел из переговоров по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу.