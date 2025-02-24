Агент Лоррана о возможном переходе игрока в ЦСКА: «Мы открыты к диалогу»

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника «Фламенго» , допустил возможность перехода игрока в ЦСКА летом.

Мы с уважением относимся к ЦСКА и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист «Фламенго», все его мысли связаны только с этой командой. Обсуждать его будущий клуб на сегодня некорректно.