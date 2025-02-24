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Агент Лоррана о возможном переходе игрока в ЦСКА: «Мы открыты к диалогу»

вчера, 12:31

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника «Фламенго» Лоррана, допустил возможность перехода игрока в ЦСКА летом.

Мы с уважением относимся к ЦСКА и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист «Фламенго», все его мысли связаны только с этой командой. Обсуждать его будущий клуб на сегодня некорректно.

Ранее в агентстве Лоррана объяснили причину срыва трансфера в ЦСКА зимой.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:28
Поздно пить боржоми, ушёл поезд, )))
qu5ac94bq5vb
qu5ac94bq5vb
вчера в 14:31
У нас своих пацанов что ли нет?
Датак
Датак
вчера в 13:56
Пускай сидит.я даже рад что не стали в итоге его покупать за 8 муьтов
xtktjmawbef6
xtktjmawbef6
вчера в 13:30
Второй раз ЦСКА не позовет.
Гость
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