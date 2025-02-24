Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» вернётся к идее подписания защитника «Фламенго»

Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:00
- Ну видимо тренеры у нас такие в спортшколах...
- Возьмём, к примеру, домашнее хозяйство...
- Свои цыплята растут очень медленно, и все какие-то маленькие, хиленькие, сморщенные, короче - без слёз смотреть нельзя...
- А купишь у Цыган бройлеров - крепкие, накачанные, наглые, шустрые! Моих домашних заклевали сразу... Закон природы - выживает сильнейший...
- А тут футбол! Большие деньги... То ли ещё будет...
nnct4s2sp4rk
nnct4s2sp4rk
вчера в 17:33
Так себе идея из фламинго делать бакланов-лавочников
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Своих не можем выращивать , а бразильцев за народное достояние покупаем и без проблем , достояние то народное ☝️😜
gfdky3xkhr7m
gfdky3xkhr7m
вчера в 16:31
А нужен ли он Зениту, чтобы испытывать такие трудности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:21
А причем здесь скауты.? Если летом Миллер еще будет на свободе, а вероятность этого очень высока, то Газпром отвалит за этого 16-го легионера Зенита любую сумму. Проблем никаких не будет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:57
Не нужно дважды наступать на грабли.... что скауты совсем что ли бросили работать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 