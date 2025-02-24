«Зенит» вернётся к идее подписания защитника «Фламенго»

Летом «Зенит» снова попытается подписать защитника «Фламенго» Уэсли.
Напомним, зимой данный трансфер сорвался.
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- Возьмём, к примеру, домашнее хозяйство...
- Свои цыплята растут очень медленно, и все какие-то маленькие, хиленькие, сморщенные, короче - без слёз смотреть нельзя...
- А купишь у Цыган бройлеров - крепкие, накачанные, наглые, шустрые! Моих домашних заклевали сразу... Закон природы - выживает сильнейший...
- А тут футбол! Большие деньги... То ли ещё будет...
- Возьмём, к примеру, домашнее хозяйство...
- Свои цыплята растут очень медленно, и все какие-то маленькие, хиленькие, сморщенные, короче - без слёз смотреть нельзя...
- А купишь у Цыган бройлеров - крепкие, накачанные, наглые, шустрые! Моих домашних заклевали сразу... Закон природы - выживает сильнейший...
- А тут футбол! Большие деньги... То ли ещё будет...