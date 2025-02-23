Дзюба может продолжить карьеру в Казахстане

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба летом может перейти в «Кайрат». Об этом в интервью интернет-порталу «Кинопоиск» рассказал владелец клуба из Казахстана Кайрат Боранбаев.
Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артём хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать. Мы на контакте, ждем Артёма.
Футбол в Казахстане ПОКА по качеству уступает российскому, а полено в НАШИХ командах из второй части таблицы РПЛ очень даже смотрится.
В Казахстане будет ещё лучше.
Правда, он НЕ молодеет с каждым годом, но если желание ИГРАТЬ и силы в себе чувствует, то пусть ещё подзаработает на футбольном поле.
Всё равно он больше ничего не умеет. ))
Футбол в Казахстане ПОКА по качеству уступает российскому, а полено в НАШИХ командах из второй части таблицы РПЛ очень даже смотрится.
В Казахстане будет ещё лучше.
Правда, он НЕ молодеет с каждым годом, но если желание ИГРАТЬ и силы в себе чувствует, то пусть ещё подзаработает на футбольном поле.
Всё равно он больше ничего не умеет. ))