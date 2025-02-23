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Дзюба может продолжить карьеру в Казахстане

вчера, 16:44

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба летом может перейти в «Кайрат». Об этом в интервью интернет-порталу «Кинопоиск» рассказал владелец клуба из Казахстана Кайрат Боранбаев.

Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артём хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать. Мы на контакте, ждем Артёма.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:09
казахской легендой станет ! )
Doping_87
Doping_87 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 06:03
Его берут под ЛЧ. Он в РПЛ то с трудом что может показать, в ЛЧ он совсем потеряется. Поэтому и нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:57
С таким отношением к русским...ехать Дзюбе в Казахстан. Смысл ?!
Vilar
Vilar
вчера в 21:45
Хочет равняться на Овечкина? смешно... даже комментировать противно.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:07
В его возрасте предел 15-20 минут интенсивной игры нападающего. Чем дольше он на поле, тем больше вредит своей команде. Сколько мячей успеет от него отскочить в ворота за 15-20 мин - вот примерно таков его уровень. И не только потому что он "дерево", а потому что сам по себе игрок ситуативный.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:48
- И тут Остапа понесло... Снова...
k9eybmakncf7
k9eybmakncf7
вчера в 19:08, ред.
Может лучше этому пешеходу повесить бутсы на гвоздь и не позориться
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:51
Ну, собственно, почему бы и нет???
Футбол в Казахстане ПОКА по качеству уступает российскому, а полено в НАШИХ командах из второй части таблицы РПЛ очень даже смотрится.
В Казахстане будет ещё лучше.
Правда, он НЕ молодеет с каждым годом, но если желание ИГРАТЬ и силы в себе чувствует, то пусть ещё подзаработает на футбольном поле.
Всё равно он больше ничего не умеет. ))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:08
На коне в степи будет наяривать на радость всему Казахстану)
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:58
)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:50
Ну что, если востребован Артём, можно попробовать себя и в Казахстане. Кайрат в состоянии платить очень приличную зарплату, почему не воспользоваться этой возможностью. Я бы ещё дал шанс Дзюбе установить рекорды в сборной - те, которые близко. Карпин? Ему нечего делать в сборной, он превратил главную команду страны в проходной двор - кого только в неё не вызывал. А Дзюбе поставил шлагбаум. Почему, ведь Артём точно не хуже.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:28
Может играть до 45 лет. Дзюбинатор!
Kuvan
Kuvan
вчера в 17:15
Какая ему разница где пешком по полю ходить за деньги.
g3t9n5nr9mgz
g3t9n5nr9mgz
вчера в 17:11
Ушел бы уже на пенсию и не позорился.
ABir
ABir
вчера в 17:02
Не Саудовская Аравия, но тоже вариант из Азии.
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:00
Ну дык и я о чем! Он туды свои видео скинул)))))))))
Варвар7
Варвар7 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:55
Насчёт сайта знакомств не уверен , но согласно заметки, судя по всему казахи отыскали его уже на «Кинопоиске»...)
lotsman
lotsman
вчера в 16:54
В РПЛ ему уже не комфортно. Поедет покорять Казахстан.)
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:51
Наверное он уже видео заготовил для знакомств)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:50
"Дзюба может продолжить карьеру в Казахстане" - а от туда и до Китая "Рукой подать"...)
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