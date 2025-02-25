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Стало известно, почему Баринов не перешёл в клуб Ла Лиги

вчера, 14:32

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал почему игрок не перешёл в «Алавес».

Реально вышел клуб «Алавес», причём никаких агентских историй, напрямую прислал предложение в клуб. Соответственно, нам клуб озвучил, нам стало интересно, мне было разрешено вести уже по личным условиям переговоры.

И потом буквально я два раза переговорил по телефону с той стороной, и через пару дней история вся вылезла опять в СМИ. Это не очень было хорошо на тот момент, потому что было рано вообще о чём-то говорить. А там было сказано, что всё уже точно — Баринов в «Алавесе» на таких-то условиях.

Мне со стороны испанцев прилетело, что спортивному директору за два дня позвонило 15−16 российских журналистов. И что он бы этого не хотел. Он хотел бы, чтобы всё прошло тихо, поэтому якобы возьмёт паузу. И в итоге получилось, что пауза. Он мне говорил: пауза, пауза, пауза, подождите. Потом Дима дал большое интервью, там тоже испанцы перевели его.

Ну, что-то тоже там какие-то моменты были, не буду сейчас до него доходить, короче говоря. Ну и вышло так, как вышло. Хотя, на самом деле всё было близко, и, в принципе, можно было бы [перейти]. Но вот в том моменте я считаю, что журналисты не помогли, а помешали.

Ранее в «Алавесе» отрицали интерес к Баринову.

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artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 16:59
,,Хотели как лучше, а получилось как всегда"-скажу вдогонку.
Яркий пример профессионализма работников клубов РПЛ...
Испанцы, наверное, челюсти свернули после ,,переговоров" с ,,русскими".
С дорогами вроде разбираемся, а вот с дураками как -то не получается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:37
вот и ответ почему украинцы, сербы и хорваты играют в топ-чемпионатах, а бариновы у себя дома.
Гость
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