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«Реал» намерен подписать Салиба в 2026-м или 2027 году

сегодня, 10:38

«Реал» планирует усилиться защитником «Арсенала» Вильямом Салиба.

«Сливочные» надеются купить права на футболиста по сниженной цене летом 2026-го либо подписать игрока как свободного агента летом 2027 года.

Летом 2026-го клубу из Мадрида, вероятно, придется работать над усилением обороны, поскольку истечет срок контрактов с Антонио Рюдигером и Давидом Алабой.

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 15:17
Думаю, что пока они будут тянуть время игрока перехватят более ушлые клубы или же он продлит контракт с Арсеналом, а Реал опять останется в обороне с Васкесом, Тчуамени и Вальверде. Очень странная трансферная политика клуба, ведут себя так как будто у них денег нет. Несолидно.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:59
Соболева... показалось
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:45
Если Реал кого то хочет переманить, то уже тяжело будет удержать данного игрока....мало сейчас Джерардов и Тотти....
Салиба конечно же любит Арсенал, но если мы так и будем сидеть без трофеев, то Салиба может и уйти...и не только он. Так что Кронке следует задуматься, может стоит выделить больше денег на комплектование состава?!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:02
Они и Тренту голову морочат что тот перестал играть уже, теперь Салиба , сколько загубленных талантов в этом мире
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:36
Ну до 2026 года еще дожить надо!Не говорю уже про 2027!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:56
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 10:47
    Очень долго ждать этого товарища!
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    сегодня в 10:47
    Мда. Когда-то Мадрид отдавал предпочтение испанцам. Из королевского там только название осталось. Реал стал как Зенит или Шахтер.
    STVA 1
    STVA 1 ответ 69Haya96 (раскрыть)
    сегодня в 10:44, ред.
    Приветствую Вас!К сожалению это будет и в марте и апреле и так далее! Админы дали понять что их все устраивает! Дальше помолчу)))
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 10:39
    А он об этом знает и готов к переходу.
    Гость
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