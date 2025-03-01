«Реал» намерен подписать Салиба в 2026-м или 2027 году

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сегодня, 10:38

«Реал» планирует усилиться защитником «Арсенала» .

«Сливочные» надеются купить права на футболиста по сниженной цене летом 2026-го либо подписать игрока как свободного агента летом 2027 года.

Летом 2026-го клубу из Мадрида, вероятно, придется работать над усилением обороны, поскольку истечет срок контрактов с Антонио Рюдигером и Давидом Алабой.