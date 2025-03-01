«Реал» намерен подписать Салиба в 2026-м или 2027 году

«Реал» планирует усилиться защитником «Арсенала» Вильямом Салиба.
«Сливочные» надеются купить права на футболиста по сниженной цене летом 2026-го либо подписать игрока как свободного агента летом 2027 года.
Летом 2026-го клубу из Мадрида, вероятно, придется работать над усилением обороны, поскольку истечет срок контрактов с Антонио Рюдигером и Давидом Алабой.
Салиба конечно же любит Арсенал, но если мы так и будем сидеть без трофеев, то Салиба может и уйти...и не только он. Так что Кронке следует задуматься, может стоит выделить больше денег на комплектование состава?!
Салиба конечно же любит Арсенал, но если мы так и будем сидеть без трофеев, то Салиба может и уйти...и не только он. Так что Кронке следует задуматься, может стоит выделить больше денег на комплектование состава?!